利誘布國 中國砸15億美元

2018-05-25

蔡四月訪非 布總統婉拒會面 未在世衛大會發言挺台…斷交早有徵兆

〔記者彭琬馨、蘇永耀、涂鉅旻、吳柏軒、黃佩君、特派記者呂伊萱／綜合報導〕布吉納法索昨宣布與我國斷交，外交部長吳釗燮昨晚召開國際記者會宣布，即刻終止與布國的所有外交關係。高層官員也透露，中國自去年開始，至少提出總價將近十五億美元的金援，利誘布國與我國斷交。中國除透過鄰國外長遊說外，今年四月也提出以公私協力（PPP）方式，替布國與迦納興建要價四．七億美元、連結兩國首都的鐵路；我方高層評估，實際金額應不只這些。

吳釗燮表示，總統蔡英文四月至非洲出訪前，布國總統以有國際會議行程為由，婉拒與蔡總統會面，外交部因此對雙邊關係「感到些許不安」，加上布國原承諾要在今年世衛大會上替我國發言，卻在沒有發言的情況下，代表團團長提前離開，「這是一個相當嚴重的警訊」；布國在台念書的學生日前也接到指示，未來可能要到中國念書，因此斷交事件「有跡可循」。

布吉納法索是今年世衛大會中唯一未為我發言的友邦。布國衛生部長梅達答應要為我方發言，但直到大會發言時段結束，都沒有為我說話。之後就與我外交人員斷訊，完全神隱。據了解，中國在大會前，寫信給我所有友邦國家，用詞強悍，強調如想和中國建交，或考量未來與中國關係，「就不要協助台灣」。布國顯然是受到中國壓力。

吳釗燮口頭請辭 府：沒有請辭的問題

吳釗燮也表示，掌握到布國將與我國斷交訊息時，已口頭向總統請辭。總統府昨晚表示，吳部長「沒有請辭的問題」，應續留崗位繼續奮戰。

高層官員透露，布國在與我國斷交前，「沒有提出任何金援要求」，我國高層今年三月底與布國總統、外長會面時，得到的回應也相當正面，因此不認為邦交有問題。直到布國宣布斷交，高層召見布國駐台大使，大使還宣稱對斷交「不知情」；高層評估，布國「不是刻意隱瞞，就是刻意敷衍」。至於現階段僅存的十八個友邦關係，高層透露，目前沒有紅燈，部分友邦處於黃燈狀態。

依照慣例，雙方大使館預計一個月內撤離，台布間目前有的廿六項合作計畫也即刻終止。

我國在去年六月贈送布國二架UH-1H直升機，陸軍司令王信龍上將還親自率團赴布國，致贈該機模型給布國官員。布國目前尚有十八名軍事人員在台灣受訓、一六九名學生在台就讀。

根據財政部統計，台布去年雙邊貿易僅八九二．七萬美元（約二．七億台幣），其中台對布出口八二二萬美元占多數，出口最多為化工產品，進口最多項目則為農產品。