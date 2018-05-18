蔡英文執政兩週年總體檢》強化防衛嚇阻力 加速軍備建案

2018-05-18

記者涂鉅旻／特稿

蔡英文總統上任將屆兩年，軍事政策已有建樹，不過，面對中國軍事迅速擴張、科技日新月異，透過多種文攻武嚇方式，意圖擊垮我國防衛信心之際，台灣如何加速各項軍備籌獲，強化防衛、嚇阻能力，並強化後備戰力，都待主政者妥慎思量。

蔡政府上任後，推出「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略、「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」構想，和前朝馬英九政府相比，將戰線自陸地向外延伸。另外，蔡政府力推「國防自主」政策，建立具機動性、精準打擊火力、遣調更靈活的軍備，進而在我國軍購遭遇困難時仍能保持戰力，並培植產業發展，建構我軍事工業能量，是值得肯定之舉。

不過，中國解放軍軍備現代化腳步也不曾暫緩，除「○五五」萬噸飛彈驅逐艦、「○○一Ａ」自製航空母艦陸續下水，也計劃打造「○七五」型兩棲攻擊艦，展現突破第一、第二島鏈的野心。解放軍空軍方面，除Su-35戰機等外購機種已投入實戰化驗證，自製「殲二○」戰機也將陸續服役，都造成我國防衛壓力更加沉重。

目前軍方雖欲加快「沱江艦」後續量產艦的建造進度，高教機國造政策也獲初步成果，但具嚇阻效果的「潛艦國造」雖進度順利，原型艦最快也得等到二○二六年服役，更遑論搭載國造下一代「神盾艦」、外購M1戰車、F-35戰機的相關期程皆未定，如何加快腳步建軍，並透過日益密切的台美軍事交流合作機會，更積極地表達我國軍購需求，使兩岸軍力天平，不至於倒向對我不利的一端，都賴政、軍、產界深思。

至於「募兵制」的推動，雖有利於培養高專長、可長留久用之官兵，但另一方面，如兩岸爆發全面性衝突，後備軍人將是關鍵戰力的一環，如何讓國人普遍更具保家衛國意識，並精進後備軍人召集相關作為，真正強化戰力，展現國軍是一支能戰且不畏戰的猛虎之師，都是當政者待解之題。