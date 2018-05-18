內政部通用電子地圖 將做為國家底圖

2018-05-18

〔記者陳梅英／台北報導〕為滿足日後智慧城市、自駕車、擴增實境及虛擬實境等應用需求，國發會昨委員會報告「國土資訊系統推動成果及發展方向」，確認未來將以內政部所建置的通用電子地圖做為國家底圖，同時為加速「三維地理資訊」3D GIS發展，預計明年底前完成全國3D基本底圖，以深化我國GIS加值應用及產業發展。

明年底前3D化 深化GIS加值應用

國發會指出，我國國土資訊系統（NGIS）自民國八十年代開始推動，內政部國土測繪中心建置的全國通用電子地圖，精密度與資料詳盡度更勝於一般商業地圖，例如Google Map。

因應未來智慧發展需求，也為避免中央或地方各自發展，出現人力、經費、軟硬體資源浪費情形，經國發會協調獲共識，未來各機關都將統一以內政部的通用電子地圖為國家底圖。

國發會也建議，NGIS發展相關工作，是智慧國家基礎，近期應優先推動事項，包括加速國家底圖開放應用、訂定3D資料標準、落實圖資資產管理、推動3D管線管理、3D GIS發展及GIS加值應用與產業發展等。

國發會指出，這些工作涉及內政部、科技部、經濟部等相關部會推動中計畫的升級與轉型，也得要跨部會及縣市政府在人才、技術及軟硬體資源的配合，才能滿足未來智慧城市、自駕車、擴增實境及虛擬實境等應用需求。