解人口危機 政院今提友善育兒對策

2018-05-16

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣因少子化引發人口危機，產業又普遍面臨缺工問題。行政院長賴清德昨表示，台灣去年新生兒人數低於二十萬人，今年第一季出生人數又比去年少幾千人，二○二五年台灣人口將轉為負成長，二○三五年可能會跌破兩千萬人；為解決少子化引發的危機，政府有兩個對策，一是昨天的新經濟移民政策，二是今將公布的友善育兒環境對策，盼讓年輕人結婚後有較好的環境可養兒育女。

擴大育兒津貼發放

政院規劃將擴大育兒津貼發放範圍，納入委由爺爺奶奶等親屬代為照顧小孩、未領取托育補助的雙薪或單親家庭，並搭配私幼公共化的補助。

國發會主委陳美伶指出，台灣在二○一五年時，十五至六十四歲工作年齡人口達到最高峰，二○一六年開始下降，去年二月起，六十五歲以上老人已超過十四歲以下的幼年人口；預估二○二五年台灣總人口數開始呈現負成長，二○二六年高齡人口占比超過二十％，開始邁入「超高齡社會」，二○二七年台灣工作年齡人口占比將低於六十六．七％，人口紅利消失。

行政院長賴清德表示，行政院提出「新經濟移民法草案」的立法目的，就是在不影響國內就業機會與薪資水準前提下，積極延攬人力與人才，解決企業界長期的問題，以促進產業升級發展；另藉由移民政策改善少子化危機，調整人口結構，促進國家發展得以生生不息。