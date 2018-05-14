Ａ股台商風光難持久 逾一成停牌

2018-05-14

〔記者高嘉和／台北報導〕鴻海集團旗下的富士康工業互聯網（FII）最快五月底在中國Ａ股掛牌，可望躍升Ａ股市值最大的科技股，勢將掀起台商Ａ股掛牌話題。但回顧歷史，台商Ａ股掛牌風光多難持久，歷年來在Ａ股掛牌的三十二檔台商股，有逾一成因虧損而停牌，甚至被中企收購；統計Ａ股掛牌超過五年的台商股，幾乎全數跌破當時上市收盤價。

若不計早年華映集團入股的國企福建閩東電機，後更名為華映科技，第一家登上Ａ股的台商股是二○○三年掛牌、製造冷氣馬達的國祥製冷。一九六八年在台灣成立的國祥，曾長期拿下台鐵火車空調、代工製造西門子高雄捷運空調，甚至跨足軍用空調市場；西進後也曾風光，不料Ａ股掛牌後，積極擴張中國內需市場，卻陷入價格戰泥淖而倒地。

國祥製冷掛牌Ａ股 連虧三年被借殼

當時國祥製冷掛牌，國台辦還敲鑼打鼓鼓勵台企到「祖國」上市，後國祥製冷連續三年虧損，被打入類似台股的全額交割股，被中企華夏幸福借殼上市；第二家台商股的成霖潔具，也因連年虧損被打入特別股票，賣給中企寶鷹股份。

從股價變化來看，在二○一二年前掛牌的十一檔台商股，如今全數跌破上市首日收盤價，最慘的甚至只剩一到兩成，可說套牢一票中國股民；就算是前年聯發科子公司匯頂科技在Ａ股掛牌，連拉二十根漲停，股價最高狂奔到逾一七○人民幣，市值一度超過母公司聯發科，再掀台商股話題，但如今股價已跌回七十四元，市值縮水逾半。

同樣的，台商在港股掛牌數約五十五家，幾乎全是中概股，最風光時合計市值超過三千億港元，如今只剩三分之一；達芙妮國際、台泥國際、亞泥中國及中國旺旺等指標股，股價多腰斬，達芙妮甚至只剩二十分之一不到，且近半數日成交量僅剩個位數到百位數，早在港股被邊緣化。