強化連結 吳釗燮：亞太司下設「印太科」

2018-05-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣國際處境特殊，在中國打壓下失去友邦，但同時也因應國際現勢，努力拓展外交關係。外交部長吳釗燮昨天表示，現階段並無建交計畫，重在穩固邦交，另為強化我與印太區域連結，外交部將在亞太司下新設「印太科」，統合處理澳洲、紐西蘭與印度業務，「讓戰力發揮出來」。

美國總統川普上任後，以「自由開放的印度太平洋」定調其亞太政策，與日本、印度和澳洲等民主國家，共同捍衛太平洋與印度洋的自由及穩定。美國三月也派出主責印太戰略的美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚來台訪問，公開強調「台灣是印太區域的典範」。

統合澳、紐與印度業務

吳釗燮昨在媒體茶敘中主動提及，為符合當前國際區域趨勢及新南向政策，強化我與印太區域連結，外交部調整部內組織，將亞太司人力從原先的三十三人增至四十人，並調整各科別業務內涵，新設立「印太科」，盼望「讓戰力發揮出來」。

吳釗燮說明，新增此科不涉及組織更動，仍維持五個科，「印太科」主要處理澳洲、紐西蘭、印度等國家業務。「印太科」將於週五揭牌，啟動運作。

另對中國全面封鎖我國際空間，又使台灣邦交國數量探新低，吳釗燮回應，外交部是打不倒的團隊，努力成果也不會被北京單方面的打壓所掩蓋，台灣持續提供其他國家實質協助，這樣的作為也獲得理念相近國家的支持，自然在維繫邦交和國際組織等事務上，也會有人幫助我們；「這就是新方向」，亦即透過友好國家一起在國際社會努力。

在反制作為方面，前外交部長李大維（現為國安會秘書長）前年底在立院答詢時，曾言台灣有「超過一個」的建交口袋名單，吳釗燮昨說，目前「外交部沒有口袋名單」，也沒有準備要建立新的邦交關係，現在應認真鞏固目前的邦交國。