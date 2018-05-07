鎖定我退除役官兵 中國設台胞服務處

2018-05-07

變造我退輔會招牌 「欣安服務中心」成了「安欣服務處」

〔記者鍾麗華、羅添斌／台北報導〕中國統戰部門竟假冒台灣政府名義，在廈門五通碼頭掛出「臺灣退除役兵士官眷屬安欣服務處」的招牌，宣稱要服務台灣同胞。不僅在廈門，深圳、上海、福州、珠海等地也設點。陸委會表示，退輔會曾在二○一六年對此澄清，並指招牌經過變造，不過，中國大陸仍持續魚目混珠、混淆視聽，退輔會會持續宣導，避免國人受騙上當。

退輔會在一九九○年五月成立「香港欣安服務中心」，為赴中國探親的榮民、榮眷提供服務，二○一一年起，服務中心歸併在陸委會香港事務局。不過，中國統戰部門竟把「欣安服務中心」變造成「安欣服務處」，謊稱二十四小時服務台灣同胞，實則拉攏台灣民眾。

記者昨去電廈門的安欣服務處，負責人張巍瀚稱，退輔會香港欣安服務中心結束後，引入中國，延續當年退輔會對老兵的服務，同時擴及服過役的台灣年輕人，只要是台灣同胞，都在服務的範圍，「不像過去只對黨政軍高層服務。」他並稱，自己是退輔會派駐廈門的人員，曾在退輔會的欣安服務中心任職。

不過，張巍瀚又說，「這是中國照顧台灣同胞的一個德政」，「安欣服務處」成立已近五年，在廈門五通碼頭、深圳羅湖、珠海拱北、福州平潭、上海虹橋與浦東也有設點，過去編制曾達五十六人，但隨著經費縮減，加上台灣政府的「行政阻礙」，因此剩下三十名工作人員。

政府推動年改

中國頻製造假新聞 誤導民眾

退輔會官員表示，欣安服務中心因階段任務完成而結束，目前並未在中國境內設立相關服務據點。對於自稱曾在欣安服務中心任職的張姓人士，退輔會說，目前僅知道張姓人士為民間人士，該處是對方自己辦的，與退輔會無關。

知情人士指出，蔡政府推動年改以來，中國就積極操作退休軍公教，假冒台灣政府的名義發出假新聞、假訊息，來誤導民眾，企圖造成台灣內部分化。安欣服務處同樣是中國吸納、籠絡退除役老兵與台灣年輕人的手段，背後應是統戰部門所為，雖然退輔會曾大力澄清，但中國還是繼續造假，欺騙台灣民眾，顯示中國的統戰手法無所不用其極。