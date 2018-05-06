國民黨評估：就算綠不推人 丁守中也能擊敗柯P

2018-05-06

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨是否禮讓柯文哲舉棋未定，國民黨原期待「三分天下」，但也做好民進黨不推人選的心理準備；一旦民進黨真的推人，國民黨評估受傷的是「主要對手」柯文哲，對國民黨參選人丁守中的影響微乎其微，「白綠相爭」，藍營坐享漁翁之利。

藍營人士表示，綠營高層心裡明白，只要自行提名，當然對國民黨有利，大家心照不宣，只是目前面臨基層要求自提人選的壓力實在太大，除非民進黨硬推如行政院長賴清德或總統府秘書長陳菊等重量級強棒披掛上陣，否則最後禮讓柯文哲的可能性還是不小。

無論民進黨做何決定，國民黨已做「最差情況」的準備，也就是以柯、丁兩強對決為作戰想定，以四年前國民黨台北市長候選人連勝文的六十餘萬票為基礎，並評估由於民進黨推動年金改革，四年前沒有出來投票的軍公教票源可望回流，在基本盤獲得鞏固的情況下，努力拓展中間選民支持。

藍營評估，如果民進黨自提人選，在台北市藍大於綠的基本盤勢結構下，那些對國民黨投不下去的選票，可望有效的分流，柯文哲四年前的八十五萬得票數勢必嚴重崩解，但綠營基本盤加上部分中間游離選票，即便是在賴清德或陳菊等天王級人物迎戰的情況下，對藍軍票源結構影響微乎其微，「受傷」的只是柯文哲，「白」、「綠」兩方的得票數，絕對難敵藍軍。

藍營輔選人士指出，以目前民調趨勢來看，丁、柯對決早已呈近五五波態勢，丁守中只要在年輕族群多加著墨，擊敗柯文哲的可能性相當高。