學童視力拉警報 9成國三生近視

2018-05-05

國小各年級 近視率升高

〔記者吳亮儀／台北報導〕學童近視問題日益嚴重，國民健康署委託調查發現，與七年前相較，國小各年級學生近視比率都上升，到國三時已有八十九．三％學生近視、高三時已有卅五．七％學生有超過五百度的高度近視。

國健署委託台大醫療團隊以散瞳劑驗光方式在去年做監測調查，與九十九年時的調查相較，小二時近視比率從廿八．三％上升到卅八．七％，小六則從六十二％上升到七十．六％；就連幼兒園大班近視率也自七％上升至九％。

35％高三生 有高度近視

在高度近視（高於五百度）的調查更驚人，大班已有○．五％、小六生已有十．三％、國三生廿八％、高三生已達卅五．七％。

計畫負責人、台大醫院眼科系主任王一中說，所有年齡層的近視盛行率都增加，特別是國中生的近視盛行率直逼七年前的高中生，有可能和三Ｃ產品普及、讓許多學生長時間用眼有關。

多戶外活動 可控制近視

高雄長庚醫院眼科主任吳佩昌說，之前曾做過研究，鼓勵小學生每週到戶外活動十一小時，結果發現，有戶外活動的學生對近視的度數控制高達卅％效益，若還接受眼科醫療更可達五十％的控制效益，證實若多做戶外活動，可以有效控制近視，這項研究也登上國際眼科權威期刊《Ophthalmology》。

一旦近視就會終身近視，國健署長王英偉說，當學童罹患近視時，平均每年會增加七十五到一百度，視力應從小保護，每天戶外活動兩到三小時，減少近距離用眼，用眼半小時就休息十分鐘，也別讓幼兒玩三Ｃ產品。