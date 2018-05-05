與馬英九同台 丁守中：有勉勵我

2018-05-05

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨將提名前立委丁守中參選台北市長，迎戰現任市長柯文哲。丁初選勝出後，昨首度與前總統馬英九同台參加松山慈惠堂母娘文化季母娘遶境儀式。丁表示，兩人在主委休息室聊天時馬有鼓勵他「有志者事竟成」，馬未來選舉時也會協助。

丁表示，下週二會與國民黨主席吳敦義見面，協調黨部與競選總部如何配合，目前黨部也給很多幫忙。至於國民黨副主席郝龍斌，丁會前受訪時則說，都是黨的領導會一一拜訪爭取認同與支持，大家都是團隊，會發揮戰鬥雞的精神，「母雞、小雞，大家都是戰鬥雞」。