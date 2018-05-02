前澳洲總理︰美中進入IT新冷戰

2018-05-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕被視為「中國通」的前澳洲總理陸克文接受美國財經媒體CNBC訪問時指出，世界兩大經濟強權的美中關係衝突，最大引爆點不在於貿易爭端、而是科技業，美中之間已出現「未經宣戰的科技新冷戰」，尤其在資訊科技（IT）業；華府近來對中興通訊及華為祭出制裁和緊縮監管措施、中國領導人習近平宣稱將「反制」報復，就是例證。

美國商務部四月對中興通訊祭出七年採購禁令，華為上週也被揭露因違反禁運，而遭美國司法部調查。美國聯邦通訊委員會已通過禁止電信商以補貼來採購具國安風險的中企設備，包括中興和華為在內，且華為年初起就被美國限制手機零售通路。

現為智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）所長的陸克文形容，美中之間基於科技威脅「更為嚴重」，在IT業競爭早未經宣告進入冷戰，相較下，鋼鋁貿易關稅、朝鮮半島核戰、南海領土爭議還只是「衝突階段」；無論如何，美中關係正朝向「大致負面」，「全球正在困難的地緣戰略時代」。

獨立研究機構TS Lombard中國部門主任芬比（Jonathan Fenby）表示，美國對中企強化審查，可能造成兩國關係更緊繃，「美國旨在遏制中國科技發展的作法，可能作為本身在網路產能擴張的新刺激」。

中興通訊受到美國七年禁購令的衝擊，加上我國經濟部也將中興列為高科技出口管制對象、台灣晶片設計大廠聯發科暫時無法向中興出貨，已使中興智慧手機產品銷售和售後服務出現停擺。

中媒指出，現在中興網路商城產品已經全數下架，所有售後服務都停止，客服沒人接聽、伺服器停止更新，說斷就斷的做法被中國網友嘲諷「厲害了，我的國！」