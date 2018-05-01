離岸風電放榜 外商包辦前3名

2018-05-01

德商達德能源 兩階段核配逾一ＧＷ

〔記者黃佩君／台北報導〕吸引近兆元投資商機的離岸風電遴選結果昨出爐，入選的十個風場「超額」拿下三．八三六ＧＷ（一ＧＷ等於十億瓦）容量，較原定多逾三百ＭＷ（一ＭＷ等於一百萬瓦）。最大贏家是德商達德能源，兩階段共核配逾一ＧＷ，其次是丹麥沃旭的○．九ＧＷ及ＣＩＰ的六百ＭＷ；國營事業的台電、中鋼各拿三百ＭＷ，被視為大黑馬。第一階段拿第一名的本土指標廠商上緯，第二階段卻未入選，亞泥、力麒集團也全軍覆沒。

這次共有九個團隊、裝置容量十．六ＧＷ的十八個場址，角逐原三．五ＧＷ配額，依據評選名次高低來分配容量。

耕耘台灣十餘年、自陸上風力開始經營的達德能源，本次申請兩風場一．○七一ＧＷ裝置容量，有高達九十九％、一．○五八ＧＷ入選，為最大贏家；其次是丹麥離岸風電龍頭沃旭，申請二．三九ＧＷ獲選○．九ＧＷ；丹麥ＣＩＰ申請九五二ＭＷ，有六百ＭＷ入選。前三大贏家都是知名風電外商。

中鋼、台電大黑馬 各獲選三百ＭＷ

大黑馬是兩大國營事業中鋼、台電，各獲選三百ＭＷ；因從未涉足離岸風電場域，卻獲得中等規模風場，令不少業內詫異。目前中鋼與ＣＩＰ及日本三菱（ＤＧＡ）合作開發風場，台電在示範風場階段委由日立及楊得諾團隊，潛力場址階段尚未宣布合作對象。

非國營事業的本土集團全數敗陣，包括亞泥投資的新竹竹風風場，還有力麒集團、丸紅、台汽電合資的海峽風場，均未獲容量分配；第一階段奪冠的上緯，第二階段與德國EnBW、麥格理資本共同開發，申請兩ＧＷ的彰化海鼎風電卻摃龜，最令業界跌破眼鏡。

經濟部次長龔明鑫說，第一階段以可行性為主，第二階段重點在能否清楚說明與國內產業關聯情況；能源局長林全能指出，第一階段二○二○年完成，重點是「搶時間」，獲選廠商多半已具明確籌設規劃。

本階段未入選風場，可角逐六月開始的競標，目前競標容量初步規劃尚有一．六六四ＧＷ。