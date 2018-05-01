教長：遴委會拒重選 台大應開校務會議／台大將提訴願 律師：教部行政處分仍應執行

2018-05-01

〔記者林曉雲／台北報導〕由於有當選人違法兼職、資訊未揭露、未利益迴避而造成不公的台大校長遴選案，教育部決定退回台大、要求重新遴選。遭指有遴選瑕疵的台大遴委會，發出號稱有逾半遴委認可的聲明指出，若無合法理由將拒絕重選；未提供參選人兼職資料等而涉遴選幕僚作業失職的台大行政單位，昨則宣布將向行政院提訴願、打行政官司。而由於大學最高決策機關是校務會議，台大也預訂五月十二日召開臨時校務會議討論後續因應辦法。

台大預定12日召開臨時校務會議

教育部長吳茂昆昨受訪則強調，教育部絕沒干預大學自主，反而是基於捍衛及尊重大學自治精神，才將全案退回台大重選，如果台大遴委會拒絕重啟遴選，台大代理校長是應要召開正式校務會議討論解決。

台大昨發新聞稿指出，學校行政主管開臨時行政會議達成共識，收到教育部駁案公文後，將向教育部提出釋疑，釐清大學校長遴選是否屬大學自治事項，並將向行政院提訴願。台大也另將召開臨時校務會議討論後續因應辦法。

教育部退回台大遴選案，遭台大行政單位及部分大學校長指涉侵犯大學自治，吳茂昆昨則強調，管教授當選台大校長程序有適法性問題，教育部是請台大根據新資訊再作檢視，這是遴委會該做的事，其中有基本的遴選公平、公正應確保，遴委會是受台大校務會議委託，如拒絕重選，台大代理校長就應召開正式校務會議討論後續，才是回到大學自治基本精神。

吳茂昆：校務會議主席不應是校長

但吳茂昆也對現行由大學校長擔任校務會議主席有質疑，他認為，校務會議是大學最高權力機構，校長握有行政資源，如再掌握校務會議，與教授治校原則有很大扞格，要實踐校園民主自治精神，校務會議主席不應是校長。

吳茂昆也感慨，依台大校長遴選相關規定，在遴委有偏頗之虞情況下，候選人管中閔應要主動揭露（台灣大兼職及與遴委蔡明興的利害關係），管卻從未揭露，遴委會審查作為也少了這一塊。教育部給過台大重審機會，卻未回到校務會議徹底釐清，台大連自訂辦法都不遵守，恐違背學術誠信。

校長遴選不是民粹選舉 仍須受監督

吳茂昆並釐清，大學校長是「遴選」不是「選舉」，有人誤以為像中選會，選出就要通過，遴選是要資格審查、找出最適法且合適領導的人，不是民粹選舉決定。大學最重要是維護學生受教權，教育部用全民公帑去建構教育體系，代表全民監督大學運作，且法律明定，大學校長由教育部聘任，自須檢視當選人是否適格？

律師黃帝穎昨則指出，台大有權提起訴願，但教育部要求台大重啟遴選的行政處分依法仍要執行，除非台大要違法不遵行政處分。 而依法規定，台大可在收到教育部文後卅天內提訴願，行政院訴願會三個月內須做決定，必要得延長時間，估約四個月才會有結果。