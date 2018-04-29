海委會落腳高雄 英賴菊合體揭牌

2018-04-29

第一個在南台灣成立的中央部會

〔記者王榮祥／高雄報導〕第一個在高雄成立的中央部會「海洋委員會」，昨舉行首長佈達並揭牌，總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，首度以「英賴菊」陣容見證歷史一刻，蔡英文形容這代表政府對海洋事務的重視，並強調海洋是台灣最重要的出口，展現推動海洋發展的決心。

蔡：海洋是台灣重要出口

蔡英文認為海委會設在高雄，不但有首都減壓效果，也能與海洋首都高雄結合，形成強強相加的效果。

總統也提出對海委會的期許，包括健全海洋法制與生態保育、推動海洋政策與促成產業聚落、強化海洋研究等，也盼海委會能整合資源、帶動產業創新，創造更多優質工作機會，讓年輕人有機會返鄉就業。

首任海委會主委黃煌煇表示，台灣是海島國家，位處東亞島弧中央區域，為亞太經貿運輸重要樞紐及戰略要地，四周也蘊藏豐富海洋資源，深耕海洋將是台灣永續生存與發展的重要基石。

高市代市長許立明指出，海委會是第一個從籌備、選址到掛牌，全都在高雄的中央單位，對海港城市而言意義重大，也代表國家重視海洋事務發展，期待中央、地方合作，共創海洋事務繁榮。

海洋委員會下轄海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院籌備處；其中海委會、海洋保育署與海洋研究院，皆設於高雄軟體科學園區的鴻海軟體研發大樓內，與扮演台灣海洋交通樞紐的高雄港直接連結，也與擔綱新南向基地的高雄更緊密結合。

立委劉世芳、管碧玲、許智傑、賴瑞隆、王定宇，高市議長康裕成、代市長許立明等，昨均受邀與會。總統與陳菊全程互動頻仍，回到家鄉的花媽，好心情全寫在臉上。