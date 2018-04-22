被嫌是大麻煩 柯文哲：還是朋友

2018-04-22

〔記者黃建豪、李欣芳／台北報導〕民進黨基層反柯情緒日漸高漲，不僅立委姚文智發起「機蛋大遊行」今天下午登場，連立院黨團總召柯建銘都感嘆柯文哲「是民進黨很大的麻煩」。面對綠營來勢洶洶，柯文哲昨釋出善意，稱與「老柯」交情好，朋友嫌麻煩，但還是朋友。

行程滿檔 身邊民代見藍不見綠

民進黨對台北市長選戰是否自推人選仍未決定，但反柯聲浪不僅存在於基層，前天民進黨立委在立法院共同穿上姚文智陣營推出的「TAIWAN TAIPEI」Ｔ恤，向黨中央嗆明反柯意味濃味。

柯文哲昨一大早參加松山慈祐宮舉辦的萬人健走與成年禮孝親活動，晚間則赴大龍峒保安宮參加保生文化祭，全天行程排得滿滿，對於選舉問題，大多四兩撥千斤，不願多答。

綠營議員刻意迴避柯文哲，從健走活動時身邊地方民代都是王鴻薇、秦慧珠、闕枚莎等藍營議員就可看出端倪，綠營雖有許家蓓到場，但僅在登山口與民眾致意，這個狀況連柯文哲都說「有發現」。

面對柯建銘指是大麻煩，柯文哲受訪稱，老柯一向是他的好朋友，兩人交情依然很好，因為兩人都是來自新竹，認識二十年以上。媒體反問，怎麼交情好卻被說麻煩？柯則妙答，「有時候朋友，也會說你很麻煩，但他還是你的朋友。」

行政院長賴清德昨天一早也赴台北市大龍峒保安宮參拜，祈求行政院政務推動順利。原本賴揆預訂參加保安宮晚間的開鑼式，與柯文哲同台，卻臨時更改行程。廟方證實說，賴清德原計畫參加開鑼式，因另有行程，改為早上參拜。行政院發言人徐國勇則解釋，賴有行程要回台南，因此改為上午先到保安宮。

賴提前參拜保安宮 未與柯同台

賴揆昨到保安宮參拜時，多位民進黨台北市議員參選人也到場。由於民進黨中央迄今仍未決定台北市長人選，媒體詢問來保安宮是不是要選北市長？賴清德笑稱「不是啦」，他是為了保生文化祭而來的。