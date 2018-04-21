新北市長選戰》幫蘇貞昌操盤？ 蔡英文：菊姊會適當考量

2018-04-21

〔特派記者蘇永耀、記者蘇芳禾、王榮祥／綜合報導〕準總統府秘書長陳菊可能出任前行政院長蘇貞昌參選新北市長的競選總部主委，蔡英文總統在史瓦濟蘭當地時間廿日與媒體茶敘時說，相信菊姊會做出適當的考量。陳菊也對此表示，政務官助選並沒逾越法令，且是「天經地義」，但不能在上班時間、不能使用行政資源，分際很清楚。

菊：政務官助選 天經地義

總統表示，她對此沒有確切訊息，但有一個確切認知，「就是菊姊跟蘇院長交情很好，有數十年交情」。至於會不會擔任主委，「我想菊姊會做最適當考量跟拿捏」。

蔡英文也說，總統府秘書長是政治任命，在現行制度底下，是有一定彈性，讓她有政治角色的扮演，「這在歷來無論哪個黨執政，都有前例可循」。

對於國民黨質疑陳菊擔任蘇貞昌競選總部主委，有違反行政中立問題，民進黨發言人吳思瑤也表示，二○一○年縣市長選舉，廖了以接下胡志強大台中競選總部總督導一職，當時廖了以的身分就是總統府秘書長，並非如媒體所說「國民黨無此先例」。吳思瑤強調，民進黨新北市長的競選總部人事尚未定案，請國民黨不要看到黑影就開槍。

此外，總統訪問史瓦濟蘭，部分媒體再度炒作總統與行政院長賴清德的關係，並指賴再提台獨主張讓總統不高興，總統被問及此事，先是嘆了一口氣，反問媒體為何接連問與賴有關的問題。

總統並說，前幾次相關談話裡面可以聽得出來，賴院長想表現出來的是他務實的一面，他與我們一樣，就是整個政府團隊現在對兩岸政策的立場，就是維持現狀。