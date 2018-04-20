藍營搭選戰動作多 移花接木「黑白舞」

2018-04-20

〔記者施曉光、李欣芳、謝君臨／綜合報導〕教育部長吳茂昆昨走馬上任，但藍營人馬緊扣選舉年，針對吳疑涉中國兼職，攻訐動作一波波。東華大學教授王純娟昨也指控吳涉犯貪污治罪條例，昨至台北地檢署告發。

前總統府副秘書長羅智強引用吳在中國開會照片「證據」，被行政院發言人徐國勇駁斥「移花接木」後，羅仍繼續緊咬吳茂昆有兜不攏的疑點，徐國勇再批羅智強，張冠李戴、移花接木，根本「黑白亂舞（台語，亂搞之意）！」

羅智強昨天在臉書上繼續緊咬吳茂昆，他指，「超導國際科技公司」二○○○年成立，二○○三年成立的中國「西部超導」則與「超導國際」交叉持股。隔年，二○○四年又成立「台灣超導」，董事長為沈致遠。

當年沈接受訪問時表示，與「超導國際」的關係是「超導國際以本身持有三十五％的大陸天津海泰超導通訊股權及技術資源作價，以新台幣二億元交換台灣超導二千萬股」。

他質疑，吳茂昆說只在二○○○年提供「台灣超導國際」幾次「非正式的諮詢」，但沈致遠二○○四年接受媒體訪問時提及，台灣超導網羅全球超導精英，朱經武、吳茂昆及趙忠賢等人均將出任台灣超導科技的科技顧問。

羅智強也質疑，包括李遠哲、朱經武等知名專家，沒有被列入「西部超導」名下成員（技術顧問），只有吳茂昆被列入。

東華女師告吳詐領804萬

吳的前同事、東華大學教授王純娟則指控，吳在擔任東華大學校長時，違法兼任專任教師，任內連三年詐領該校「講座獎助金」及「特殊優秀人才彈性薪資」款項，總計八百零四萬元。監察院調查後，吳被教育部追回「講座」部分兼任薪資一百七十六萬餘元。但吳茂昆支領「講座獎助金」及「特殊優秀人才彈性薪資」屬非法詐領，涉犯貪污治罪條例罪，應繳回非法詐領的八百零四萬元。