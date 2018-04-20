首位力挺太陽花的校長／吳強調未任中國教職 僅學術交流

2018-04-20

〔記者林曉雲、李欣芳／綜合報導〕新任教育部長吳茂昆昨正式上任，首度出席行政院院會，閣揆賴清德表明，相信吳茂昆能一展長才，共創良好施政成績；行政院發言人徐國勇並盛讚，曾任東華大學校長的吳茂昆是當初太陽花學運時，第一位力挺太陽花運動的校長，面對立委詢問時，也是唯一舉手認為台灣是獨立國家的校長。

賴揆指吳曾被提名諾貝爾物理學獎，並獲得我國總統科學獎，學術成就頂尖，行政經驗也非常豐富。他相信吳茂昆在推動高教轉型、人才培育、產學合作等重要政策，能與團隊共創良好的施政成績。

藍營爆料者不斷「丟泥巴」，質疑吳茂昆違法赴中、擔任中國企業技術顧問、溢領學術研究費等，吳昨天再次強調，都是莫須有的指控。

徐國勇昨接受電台專訪表示，吳茂昆是第一個出來挺太陽花學運的大學校長。當年大學校長到立院備詢，立委詢問，認為台灣是主權獨立國家的校長請舉手，結果只有吳茂昆一人舉手。

至於吳茂昆溢領獎助金一事，徐國勇說明，吳茂昆起初在東華大學當講座教授，每個月五萬元補助，後來東華大學聘吳茂昆當校長，依學校辦法每個月給予廿五萬元獎勵金，但學校讓吳續領講座教授的五萬元，監察院調查也說是學校相關辦法不清楚，不是吳茂昆的問題。

吳茂昆強調，他和中國僅有學術交流，他從未擔任過中國的教職，中國很多單位因他是中研院院士、美國科學院院士，視他為重要諮詢對象，但他絕無違背我國法令規範作為。

擅列顧問 超導前總座向吳致歉

馬政府官員羅智強以擠牙膏的方式爆料，攻訐吳茂昆列名中國西部超導材料公司技術顧問一事。超導國際科技公司AST前總經理、台灣超導科技公司TST董事長陳輝堂，昨晚發出書面聲明澄清並向吳致歉，陳輝堂指，美國王氏超導公司、台灣超導公司創立人王守田虛構公司董監事及顧問陣容，中國西部超導再援用王守田虛列資訊，造成吳茂昆困擾。

陳輝堂也反擊羅智強以擠牙膏的方式爆料。陳輝堂說明，二千年間，美國王氏超導公司在台灣設立超導國際科技公司，王守田募資說明時，擅自列出李遠哲、朱經武、丁肇中、吳茂昆等華籍頂尖科學家為公司董事及顧問，他信以為真，協助籌辦公司，王守田任董事長、他任總經理，但王守田違法吸金，他提告，王即滯美遭通緝。