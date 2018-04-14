與台灣高中生談兩岸 蓮舫：不容中國武力犯台

2018-04-14

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕台裔日本參議員蓮舫十三日與國立彰化高中「日本踏查團」學生進行一場小型座談會，對於中國預定十八日在福建沿海舉行軍演一事，蓮舫表示，中國以武力侵略或統治台灣，是國際社會不能容許的，她還盛讚台灣是民主國家的「優等生」，不應被國際組織排除。蓮舫也透露預定五月訪台，希望能拜會蔡英文總統。

國立彰中圖書館主任呂興忠從二○○八年起向企業募款，每年全額補助多名清寒學生到非洲及日本進行踏查研究，學生必須提出訪問的研究主題和人物企畫案。今年的日本踏查團，有學生提出訪問蓮舫的企畫案，並自己寫信給蓮舫接洽訪問事宜。

蓮舫不但爽快答應，還與學生們進行一場小小的座談會，學生們問到了敏感的政治問題，蓮舫也是「直球」回答毫不閃躲。

有學生表示，非常無法理解，為何像台灣處處受到中國的欺壓，尤其是中國宣布十八日起在福建沿海進行軍演，但國際社會卻默不作聲。

蓮舫表示，她能理解十六歲青少年的心情，中國和台灣的緊張情勢，應該由當事者雙方尋找最佳的解決方法，這是她的期望，以武力侵略或統治台灣，這是國際社會不能容許的。

對於兩岸關係，蓮舫也表示，過去馬英九或陳水扁採取了兩種不同的極端做法，要不是積極配合，就是消極地拒絕，現在的蔡英文政府也相當困惑，不知道怎麼做。但她認為，台灣是民主國家的優等生，而且台灣人民的政治敏感度相當高，所以即使經過國民黨長期執政，民眾對於政權輪替卻視為理所當然。蓮舫認為，能夠決定未來的走向是在台灣人的手上，也對在場的學生表達高度的期待。