竹市金城湖 「黑白潮」來了

2018-04-12

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市金城湖2月至今陸續飛來數千隻高蹺鴴，成片黑白相間的羽毛宛如「黑白潮」，翱翔畫面煞是壯觀。湖上還出現5隻黑面琵鷺與1隻白琵鷺，吸引賞鳥迷持長鏡頭捕捉美麗身影。

高蹺鴴有一雙朱紅色長腿，身上羽毛黑白分明，是濕地中優雅的鳥類。金城湖區則是北台灣重要的賞鳥景點之一，每到春天，湖區會有鷸鴴科等16種以上、數千隻水鳥北返過境，加上湖區留鳥，有多達45種以上鳥類現身，新竹市府打造3座賞鳥平台及1座觀海平台，提供民眾賞鳥、觀海一次滿足。