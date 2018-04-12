seafood的seafood 被騙近億// 妙天：有些人就是見錢眼開

2018-04-12

〔記者謝君臨／台北報導〕妙天禪師創立的「財團法人釋迦牟尼佛救世基金會」於五年前陸續砸了近億元鉅款投資亞太財金顧問公司，事後卻爆出疑似遭詐，去年妙天提告，控訴亞太財金明明虧損連連，卻以不實資料誘騙基金會投資，已涉犯詐欺等罪；台北地檢署昨以告訴人身分傳喚妙天到庭，庭後妙天受訪痛批對方「有些人就是見錢眼開」，更強調要「換個方式讓他知道錯了」。

控亞太財金誘騙投資

本案告訴人及被告均大有來頭，告訴人妙天禪師本名黃明亮，曾是先前受信徒供養勞斯萊斯名車、引起輿論喧騰的宗教團體「佛教如來宗」妙禪「seafood」劉妙如之師；妙天於二○一一年創立「釋迦牟尼佛救世基金會」，除弘揚佛法，也有投資理財業務；被告的亞太財金前後任董事長楊岐、周武雄分別為現任台緬經貿協會理事長與前高雄銀行董事長，營運長邱淑娟則是現任台緬經貿協會秘書長。

妙天控訴，亞太財金在基金會投資前就已虧損上億，卻涉以不實財報營造公司前景良好的假象，藉此誆騙基金會投資，導致基金會在二○一三年間陸續投入近億，事後才發現亞太財金營運岌岌可危，不但當年度虧損達一．五億，累積虧損更逾三億，已超過該公司資本額。

妙天：不要這樣騙人

昨上午近十一時，妙天訊後步出北檢，面對媒體詢問原不願多談，但不久後又忍不住怒氣，痛批「有些人就是見錢眼開」，並強調要換個方式讓對方知錯，「不應該這樣子，不要這樣騙人！」妙天的委任律師隨後阻止媒體提問，強調檢察官要求不能透露案情，妙天隨即坐上賓士車，離去前不忘向外揮手致意，接著搖上車窗駛離。

去年十二月十四日，檢、調搜索亞太財金，並以嫌疑人身分約談楊岐、周武雄、邱淑娟三人，訊後依涉犯詐欺等罪，諭令楊五十萬元、周與邱各卅萬元交保，且均限制出境、出海及住居。

據悉，三人當時應訊均否認犯行，強調投資本就有賺有賠，並未以詐術行騙，檢調目前仍持續追查有無其他被害人遭詐，並釐清亞太財金的金流情況，全案擴大偵辦中。