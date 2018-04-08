潛艦國造構型 鎖定2000噸級

2018-04-08

雷神、洛馬五月來台

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美方近日將公告我國潛艦國造的行銷核准證，同意相關國防廠商來台洽談協助潛艦國造計畫；相關人士說，美台雙方已經敲定，今年五月將在高雄舉辦「台美國防工業會議（論壇）」，包括雷神及洛馬等多家重量級國防廠商將派代表來台，屆時兩國廠商將研討台美國防相關議題及產業合作，「潛艦國造」也將成為該會議的重點之一。

對於潛艦國造，據悉，軍方已在今年三月完成潛艦國造「初步設計」，接著將進行「合約設計」、「細部設計」工作。而我國新型潛艦的構型，較海軍現役劍龍級潛艦略小，排水量約二千噸以下，並可配備美國去年軍售給我方的MK48重型魚雷，強化「以潛制潛」戰力。

據了解，台船公司在二○一六年底獲得潛艦國造設計標案後，和軍方分進合擊，探詢潛艦關鍵技術和裝備的潛在來源，但礙於國際局勢、中國可能施壓等風險，因此多秘而不宣，外界對於新型潛艦構型，亦有不同想法，但相關單位經評估，認為可自現行劍龍級潛艦作為基礎，考量我國周遭環境、作戰需求後，暫定新潛艦排水量將落在一千五百至二千噸之間。

值得注意的是，美國去年六月宣布對我國七項軍售案，其中包含劍龍級潛艦採用的MK48重型魚雷，據悉，國造新型潛艦亦可能採用這款武裝，讓我國潛艦戰力更趨堅實，但軍方不願對此事多表意見。

立委指潛艦國造進度順利

由於我國無自製潛艦先例，相關人士研判，除了關鍵裝備籌獲，美方如能提供「系統整合」等方面關鍵意見，對我方將是一大助益。此外，縱使美國打開技術合作、潛在商源的談判大門，我方主責整合廠商應仍為台船，我國政府、業界仍否有效取得「know-how」，將攸關我國潛艦國造的成果。

立法院外交及國防委員會立委上月底曾到高雄考察潛艦國造相關進展，聽取海軍司令的簡報，參訪立委皆簽署保密條款，無法對外透露參訪細節，但對於潛艦國造，與會者深表信心，亦指相關工作進度皆相當順利。