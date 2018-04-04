飛毛腿車禍殘盲 同學陪跑接力賽

2018-04-04

〔記者黃旭磊／高雄報導〕昔日的國中短跑健將詹智遠，去年車禍受重創，昏迷月餘和死神拔河，經七次手術後奇蹟甦醒，雖痛失帥氣的面貌、視力和飛毛腿，但堅強的毅力和師生的鼓勵，驅使他重返接力賽，畢業前由同學攙扶跑完接力賽最後一棒，留下校園最深刻回憶。

昏迷月餘 七次手術後甦醒

「智遠加油！智遠加油！」高雄市民族國中昨舉辦校慶運動會，國三大隊接力賽的最後壓軸，出現感人的一幕，全校師生一起為三年一班最後一棒詹智遠加油！

已喪失視力、行動不便的智遠，套著最後一棒的跑者背心，拿著接力棒，由同學攙扶一步一步走到終點。詹智遠顫抖地說：「沒想到還能參加賽跑，很開心、很緊張，很想跑起來，但跑不起來。」

同學鼓勵 不能跑就用走的

同學黃大彤對他說，大隊接力有始有終，你不能跑，我們就用走的；同學施婷文也說，以前接力都由智遠跑最後一棒，今年還是要由他跑，大家一起「跑」完最後一次大隊接力；導師姚秀冠則感動地說，同學們不需言語、互助完賽，無疑是一堂最棒的生命教育課程。

去年七月十六日，詹智遠和朋友搭乘友人機車，無照駕駛重擊安全島，導致臉部受創，眼盲、重殘且需依賴灌食，昏迷一個多月。期間於高雄榮總經七次手術，醫師說，詹成植物人機率超過九成，家屬無奈欲簽放棄急救同意書，沒想到詹智遠手指竟動起來、恢復意識，半年後出院，並北上台北慈濟醫院接受兩次顏面整型手術，過程艱辛，個性堅強的智遠也忍不住在病榻哭泣。

互助完賽 最棒的生命教育

詹母潘惠玲說，車禍讓智遠失去了視力，喉上有氣切，說話不清楚，身上還留著胃造口，但他仍堅持每週五冒著感染風險回到民族國中，要和同學一起上音樂課，因為「這是他每週最快樂的時刻」。

智遠說，現在他最愛聽的歌曲是「路要自己走」和「祈禱」，「希望大家都能勇敢走自己的路」！