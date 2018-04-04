教授呼籲台大 別當管、財團、中國的棋子

2018-04-04

〔記者吳柏軒、黃以敬／綜合報導〕台大教授管中閔不僅遭爆有台灣大獨董等兼職，與出任遴委的台灣大副董、富邦金控董事長蔡明興涉及未利益迴避；管也遭爆在中國廈大長期兼職兼課。有台大教授指出，管中閔與富邦集團蔡家關係良好，富邦金與廈大間有長期合作關係，學者、財團、中國的三邊關係緊密，呼籲台大必須小心，不要成為財團、學者布局中國謀利的棋子。

富邦金與廈大長期合作

廈大官網資料顯示，管中閔從二○○五年起，就在該校陸續兼職授課，廈大還曾推薦管參選中國「長江學者講座」。另一方面，富邦金與廈大有長期合作關係，兩者在二○一五年成立「廈門大學富邦兩岸金融與產業研究中心」，多次辦論壇探討中國自貿區建設推動、自貿區與一帶一路等議題。

有台大教授舉例，二○○九年六月在中國舉辦的「海西二○○九兩岸經濟暨金融研討會」，由廈門市政府和廈大主辦、富邦金控協辦。當時的富邦金控董事長蔡明忠公開宣示，富邦金控的中國布局以廈門為起點、以中國海西經濟區為發展重心；管中閔則以台大教授身分受邀主講「海峽金融特區」議題，暢談兩岸金融業者在海峽經濟區的合作可能及商業模式等議題。

前海協會副會長出席論壇

台大教授指出，出席該活動者還有當時的中國海協會副會長張銘清、廈大校長朱崇實。令人玩味的是，廈大同一年公布朱崇實對學校所作工作報告中明指：「廈大先後聘任了三十多位台灣政要和學者擔任全職或兼職教授，其中包括台灣中研院經濟研究所所長管中閔、國民黨副主席關中等」。

對於與台灣交流的目標，朱崇實則表示，「廈大特別是要發揮學校對台區位優勢和人文優勢，加強涉台研究，開展對台交流合作，在更高的層次上服務祖國統一。」

有台大教授憂心，越來越多資訊顯示管與富邦金、中國廈大之間糾結利益關係，台大對新校長遴選實須審慎，政府也須注意兩岸政經勢力對台灣學術界的影響。