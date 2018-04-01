中國醫大延攬月餘 將請他離開團隊

2018-04-01

〔記者張菁雅、劉婉君、林曉雲／綜合報導〕中研院生化所前所長陳慶士目前正借調中國醫藥大學擔任講座教授，中國醫藥大學昨天表示，陳慶士到該校才一個多月，校方對此事不清楚；陳慶士昨天沒有到學校，校方一直連絡不上他。教育部證實，陳慶士於今年二月被延攬到中國醫藥大學參與高教深耕計畫，據了解，中醫大將請陳慶士離開團隊。

教育部高教司長李彥儀昨晚表示，中醫大新藥開發研究中心確實獲得教育部高教深耕的計畫補助，經確認陳慶士是該中心的團隊成員，經詢問中醫大校長之後，校長表達會請陳慶士離開團隊，教育部則會重新檢視陳慶士在該研究中心的參與及影響程度。

李彥儀表示，經查該中心計畫主持人是李文華教授，但陳慶士的確是該中心的團隊成員，教育部慎重起見，仍會把該研究中心計畫交給高教深耕計畫學門主持人重新檢視，了解陳慶士參與計畫程度，及對計畫是否有所影響。

成大醫學院生化所助理教授黃柏憲多年前曾與陳慶士合作研究，證實維生素Ｅ具預防癌症功能，黃昨未進辦公室及實驗室，無法取得聯繫。

食品藥物管理署署長吳秀梅說，她和陳慶士研究員曾在學校參訪時認識，認為他是名謙沖有禮的學者，做研究也認真，沒想到會有研究數據造假的事情發生。

吳秀梅說，陳慶士專長是新藥研究，但他的研究範圍較高端，還沒有碰到真正投入新藥試驗階段，因此食藥署接觸不深，但她也感嘆：「學者應愛惜羽毛，對自己的研究負責。」