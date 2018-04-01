無懼美防堵 華為搶5G領導地位

2018-04-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕《華爾街日報》報導，美國雖極力防堵中國華為在5G無線通訊技術的發展上坐大，但在華府鞭長莫及的地方，華為積極派遣龐大團隊參與產業界5G標準設立的各項會議，試圖引導這項新一代行動網路的發展和設計；資通訊研調機構ABI Research主任馬弗拉吉斯說，「5G將會是中國製造」。

派遣龐大團隊參與產業會議

最近在印度清奈一場行動通訊產業主辦的會議上，參與人士和分析師透露，華為發揮在龐大研發預算和工程師陣容成長的優勢，以多達四十人的人海戰術組隊參與，並提出新通訊系統應如何運作的建議，陣仗僅次於南韓三星的四十一人，較美國高通代表三十人、瑞典愛立信二十五人、芬蘭諾基亞十八人都還要多。

5G新世代行動網路矢言建立更快速、低延遲的可靠通訊系統，使需要處理龐大資訊的自駕車、各種物聯網等新科技得以順暢運行。目前產業界仍在打造5G實際運轉的技術細節，部分企業力推他們已持有專利權的特定標準，硬體製造業者則支持和他們已在開發中產品規格相同的標準。

華為是全球最大的行動通訊基地台設備製造商，智慧手機市占率第三、僅次於三星和蘋果。根據傑富瑞集團（Jefferies）研究，國際通訊標準制定組織3GPP（第三代合作夥伴計畫）決策小組總計五十七位主席和副主席，華為等中國公司代表拿下十位，接近兩成。

研調機構：5G將是中國製造

目前高通在5G專利方面處於領先地位，據研調機構LexInnova估計，高通掌握全球5G標準必要專利的十五％，諾基亞占十一％，華為等中國業者占十％。

但根據InterDigital的數據，華為在5G標準的規格設定已經居冠，迄去年初向3GPP提交二三四項5G標準，高於第二名愛立信的二一四項。