柯宇綸被台獨 林正盛：電影拍給全球看是我的志氣

2018-03-30

〔記者許世穎、凌美雪／台北報導〕台片《強尼．凱克》因男主角柯宇綸遭中國網民舉報台獨，在中國遭封殺，電影導演林正盛昨受訪時表示，自己多說無意義，「他們（中國）連習近平都可以永久任期了，還能期待甚麼？」

不面對世界 就會被中國壓著打

林正盛說，對於這種一再發生的事，不想浪費時間，「一個極權，對創作、對人作意識形態審查的國家，不想再多說什麼，就連抗議都是多餘的。」他認為最應該表達出態度的是政府，「除了抗議外，應該更進一步在文化政策還有產業環境上，經營出一個利於多元發展，創作給全世界的人觀賞，行銷全世界的創作環境政策。」

他也表示，社會要強，政府首先要把環境弄好，不要在自己的社會、國家內怪大家，「創作要走向世界，應該多鼓勵有文化本質創作的東西，外國人喜歡在電影裡面看到的台灣的文化，要面向全世界，讓台灣的價值被看到，做不到，我們就會繼續在中國的陰影下被壓著打。」

而中國持續以「台獨」標籤打壓台灣藝人與創作者，也讓中國的對台三十一項措施更顯諷刺。林正盛更直言：「三十一項措施就是統戰，我本來就不放在眼裡，不然我們反服貿是反假的嗎？」他說，沒有中國市場，拍片找資金時相對困難，「但又有甚麼關係呢？不見得一定要拍大成本，努力把故事、劇本弄扎實，就算成本比較少還是可以拍出好看的作品，把電影拍給全世界看，那是我的志氣。」

對於往中國發展的藝人，林正盛認為沒必要批評，「因為都是為生命尋找出路，如果今天在台灣可以賺五萬元，中國給六萬元，那大家可能就會留下來，但如果在台灣賺三萬元，那當然會有人考慮過去，這都是人的選擇」，不要在自己內部進行意識形態的鬥爭，環境搞好最重要。

馮賢賢籲政府拿出對策

資深媒體人馮賢賢也在臉書呼籲政府提出具體的政策及力戰的態度，「光是參加活動說些溫馨感人的話是沒用的。文青搬弄詞藻的政治表演大家早已無感。拿出對策與執行力吧！」

她說：「我不認識柯宇綸，也不知他的政治認同為何。但他的政治立場干別人╳事？我們不知道林心如的爸爸是誰，她不是一樣被修理了嗎？重點是中共恐嚇台灣影視工作者的頻率越來越高，我們該如何因應？」