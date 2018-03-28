兼職連環爆 廈大招生簡章處處見「管」

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔接連被踢爆，涉違法赴中國廈門大學擔任兼職教授及碩博士班指導教授等，台大日前召開校務會議，台大人事室一度說管在中國是「榮譽職」，管理學院則引廈大回信表示是客座教授，就當沒事；相關說法引發台大其他教授不滿，不少教授過去曾獲中國邀請出任客座或講座教授，但多被人事室打槍，對比管中閔的放寬，指控校方偏頗不公。
台大管院疑幫管擺脫兼職違法
台大國發所教授劉靜怡PO文指出，接下來台大校園內最流行的運動，大概是詢問中國兼職如何申辦？她更直接寄信給人事室，表露已獲中國北京大學、清大等邀約客座、兼職教授等榮譽職，盼告知如何申請。對台大管院引廈大片面說法「不支薪、不授課」，幫管擺脫兼職違法，劉則質疑，管在台大也是講座教授吧，所以也是不支薪不授課？
而廈大拚命將網頁所有登錄管中閔的資料下架，但台灣學者則不斷披露管中閔與廈大間的兼課兼職訊息，不僅列入廈大師資，甚至招生簡章、招生廣告、招生課表等也處處可見管列名老師；昨日又被舉證，廈大經濟學院高層教育發展中心的師資名單，又可見到管中閔，顯是廈大長期聘用的名師。
台大機械系特聘教授陳炳煇感慨表示，廈大曾主動提及要頒授客座及講座教授，該職也稱免授課，但一年提供十萬元人民幣，當時收到聘書不敢簽，乖乖去問台大人事室，人事室再問教育部，得到回覆就是「不准」；如今管中閔涉廈大教職授予，台大及教育部的標準應一視同仁。
有台大教授也指出，前年有中國學校要聘為講座教授，向台大人事室詢問後回說不准；去年該校再度邀約，強調兼職、榮譽職、掛名等「任何形式」都可，再次詢問校方，人事室又回覆連「榮譽職」也不准，因而放棄；沒想到，管中閔赴中國廈大兼職，校方卻積極護航。
校務會議紀錄已送教育部
教育部次長林騰蛟表示，台大已將校務會議紀錄送教育部，正由人事處檢視相關資料，後續會再簽高教司和法制處等單位，作適法性處理。
「教育人員任用條例」規定：「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。」教育部自九十八年的解釋函也規定：「現行與大陸地區公立學校交流政策，關於『研究、教學人員交流』部分，僅限於一般交流常態之短期客座講學，請勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜。」
教育部強調，台灣的大學可與中國學校進行短期或常態性交流，但依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，需先向教育部申報，教育部在審理兩岸學校交流時，也都會提醒不要涉及人員擔任教職或研究職務。對於有教授陸續在廈大課表中查出管中閔列為教授等擔任教職證據，教育部表示，將再進行瞭解和釐清。