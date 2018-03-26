北市長參選爆炸 國民黨目前不考慮整合

2018-03-26

〔記者林良昇、鍾泓良／台北報導〕泛藍陣營多人表態參選台北市長，包括前台北市副市長邱文祥、台大政治系兼任教授李錫錕都有意角逐，參選爆炸。國民黨組發會主委李哲華昨表示，目前完全不考慮整合，就是以辦好黨內初選為主，對於邱、李兩人表態，現在沒有辦法進行評論。

國民黨台北市長人選遲未產生，黨內有前立委丁守中、孫大千、台北市議員鍾小平、前陸委會副主委張顯耀等四人登記初選，但近期被視為泛藍的邱文祥及有國民黨終身黨員身分的李錫錕也表態，將以無黨籍的身分角逐台北市長選舉，讓藍營北市選情更顯混沌。

李哲華昨表示，有登記黨內初選的四名參選人會在三月廿九日進行民調、政見協調說明會，黨中央民調協調小組也會參與，就民調執行時間、電視政見會時間進行溝通協調，黨中央現在不考慮和邱、李協調、整合。

李哲華強調，國民黨已經啟動提名機制，就會照自己的提名節奏走，辦好初選，讓台北市民幫國民黨找出最好的候選人，待正式產生候選人後，再因應選情作合縱連橫。

至於李錫錕若參選是否違反黨紀？李哲華說，李是終身黨員，但在還沒正式產生候選人前，黨員說要參選屬於言論自由；但如果在黨正式提名後，還口頭表達說要參選，考紀會應會視其言論是否有傷害黨等情況，可能提出黨紀處分；若在中選會公告八月廿七日起受理縣市長選舉登記後，表態者去登記，就可能嚴重到要開除或撤銷黨籍。

李錫錕：參選到底

至於李錫錕昨下午於集思交通部國際會議中心舉辦「POWER感謝祭」活動，宣布參選台北市長。錕Ｐ是國民黨終身黨員，但他說自己屬「泛在野」，歡迎認同他的理念及肯定他能力的人跟他整合。他會參選到底，但不會代表國民黨參選。

李錫錕批評柯文哲開芭樂票，而且價值觀錯亂，指柯說要讓大巨蛋公開透明，但也沒公開透明，還開出公共住宅「八年五萬戶」的芭樂票；三年走掉一堆首長，「民調很高、眾叛親離」，李強調自己的人格、政策及表現都比柯文哲優秀。