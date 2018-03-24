新聞分析》川普改揮大棒 建構抗中陣線

2018-03-24

編譯楊芙宜／特稿

美國非典型總統川普在簽署對中國三○一制裁的備忘錄明言，解決不公平貿易造成的就業流失是他能勝選的主因，去年三七五○多億美元的美中貿易逆差凸顯問題已「失控」，遑論還有被中國竊取智慧財產（IP）的「虐待」。短短幾句，已為尼克森時代迄今四十六年美中建設性經濟交往劃下句點，華府達到貿易目標的方式，將從提供蘿蔔轉向揮舞大棒。

川普去年底提出的上任後首次國安報告就現端倪，中國被認定為「戰略競爭者」、對美國發動「經濟侵略」。白宮國家貿易政策會議主任納瓦洛向媒體簡報時不諱言，川普宣布對中國投資設限、對六百億美元產品課徵關稅等制裁措施，就是在釋放揚棄尼克森以來華府把中國當經濟夥伴的訊號。

尼克森一九七二年訪問中國，透過外交手段推動北京開放經濟，期待中國能遵循美國主導的世界秩序和遊戲規則。一九九○年代柯林頓政府對中國的建設性交往，協助其融入全球貿易體系和二○○一年加入世貿組織（WTO）。然而，中國並未隨著美中經濟交往而更民主開放。

中國濫用WTO架構下的「開發中經濟體」地位，設置種種市場准入障礙，扶植和保護自家戰略性產業，並利用全球化自由貿易環境，在歐美亞的開放市場中大肆併購敏感和高科技產業及技術，傾銷過剩的鋼鋁等產能，如川普所言的「不互惠、不公平」情況，已引發各國高度警戒。

美中高層去年幾回經貿談判均以失敗告終後，川普政府已轉向。華府年初祭出太陽能板和洗衣機關稅，接著鋼鋁關稅，最新是三○一制裁，都劍指中國；在川普給予盟國鋼鋁關稅豁免之際，也建構對抗中國的共同陣線。全球化逆風正開始吹起，全球貿易情勢已經丕變。