中侵權LED囂張參展 遭德活逮下架

2018-03-23

法蘭克福照明展 寧波凱耀涉侵權一度被圍封條

〔記者羅倩宜／台北報導〕全球LED（發光二極體）照明產業盛事、兩年一度的法蘭克福照明展（Light + Building 2018）捍衛智財權不手軟，主辦單位在展前就提醒所有參展廠商智財權的重要性，現場更強力執法，中國廠商寧波凱耀（K-Lite）部分產品因疑似侵權台灣廠商，經台廠與當地合作夥伴協同律師與海關人員到現場舉發後，中廠攤位一度被德國執法當局圍起封條，不讓參觀者進入，待侵權燈泡沒入調查後才拆掉封條，參展同業議論紛紛。

法蘭克福照明展是全球LED照明及建築產業的盛事，即使攤位費比台灣的展覽貴上三到五倍，仍吸引各國廠商搶進，主因有二，一是市場及規模龐大、二是智財權執法確實。

LED燈絲燈泡 疑似抄襲台廠

根據研調機構LEDinside報導，展期進入第四天，中國LED廠寧波凱耀的攤位竟被逮個正著，現場展示的LED燈絲燈泡，疑似抄襲台廠液光（與億光發音相同，但兩者並無關係），因此由液光與德國當地夥伴Segula帶著律師和德國海關人員前往K-Lite攤位，將侵權產品沒入下架。

寧波凱耀是全球知名照明品牌的代工廠，遭到侵權的台廠液光是軟性燈絲的開發商，產品主要應用於商業及裝飾照明。事實上，幾年前億光與日亞化在專利訴訟打得火熱時，雙方在法蘭克福照明展的現場也是嚴陣以待，自家法務人員及律師隨時待命，以免被競爭對手「抄展」。

主辦單位法蘭克福展覽公司（Messe Frankfurt）設有「反侵權顧問」（against Coping advisers），可透過電話即時回答廠商任何智財權問題，德國智財商標局也有機動團隊，在現場協助參展廠商。