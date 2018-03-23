陳菊訪美國務院 會見董雲裳

2018-03-23

〔駐美特派員曹郁芬、記者葛祐豪／綜合報導〕正在美國訪問的高雄市長陳菊昨透過臉書表示，她二十一日在駐美代表高碩泰、立委劉世芳與賴瑞隆陪同下，到美國國務院與亞太事務代理助卿董雲裳、經濟暨商業事務首席副助卿麥費特、亞太事務代理副助卿史墨客會面。

陳菊︰盼美支持蔡英文對中穩健政策

陳菊表示，這次訪美主要是到CSIS智庫演講，分享高雄的城市轉型經驗及台灣民主轉型經驗。她演講也提到蔡英文總統在內政方面啟動的改革很重要，非成功不可；在兩岸方面，蔡英文溫和、穩健、對中國保持善意，但中國卻沒有正面回應。陳菊說，她支持蔡總統政策，也希望美方給予支持。

董雲裳認為，台灣只有二千三百萬人口，卻是美國第十一大貿易夥伴。台灣對美國非常重要。台美在安全方面的合作，今後只會更加強。至於台灣參與國際組織，美國一貫支持，也將積極協助提高台灣的國際能見度。

董︰台美同為民主國家 對中是同一陣線

董雲裳也提到，北京對台灣的壓力日漸增加，應謀對策，而美國與台灣同為民主國家，應該站在同一陣線。

副助卿麥費特則提醒，美台經濟合作的三大重點：希望美國公司能夠在台公平投資、公平銷售；保護智慧財產權；加強高層技術（物聯網、AI等）的合作。