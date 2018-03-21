臉書洩密釀風暴// 關掉衛星定位 保護隱私

2018-03-21

自保之道：好奇心不要太重

〔記者廖千瑩／台北報導〕臉書洩漏個資引發軒然大波！趨勢科技資深技術顧問簡勝財、安華聯網總經理洪光鈞等資安專家警告，網路個資外洩陷阱多，要減少被濫用風險，首先是好奇心不要太重，社群網站上一些心理測驗或小遊戲應用程式（APP）儘量不要點，並移除不必要的APP，平常就關掉ＧＰＳ定位，也盡量少用社群網站同一帳號登入APP，因為「凡走過必留下痕跡」，臉書等社群網站都會記錄你的一舉一動。

臉書近來被踢爆在二○一六年美國總統大選期間，將五千萬用戶個資分享給替川普打選戰的資料分析業者「劍橋分析」，恐遭美歐監管機關開罰鉅款，不僅股價重挫、拖累美科技股，創辦人札克柏格個人身價更一天縮水四十九億美元。

移除廣告推薦、不必要APP

簡勝財直言，網路上充斥個資外洩風險，一些心理測驗或小遊戲，只要點了就會跳出「是否同意存取資訊」視窗，一按同意等於是授權程式開發商存取個資、相片，甚至取得臉書朋友清單；若要避免個資遭竊，臉書上廣告推薦或不必要的APP乾脆移除。

他說，最簡單的自保之道就是「好奇心不要太重」，有時只是瀏覽文章或某個有趣活動，背後卻是網路釣魚，一點入後接著就是誘使用戶輸入個人資料、信用卡號碼等，或只是點進某個影片下載播放程式，下載的卻是病毒而非播放程式。

不只臉書，Google等網頁也要當心。簡勝財說，有些釣魚網站會故意做得跟一般網頁很像，就連網站名稱也很像。例如，Google的「l」故意打成「1」。他建議民眾善用「我的最愛」與書籤功能，儘量不要透過搜尋以降低風險。

安華聯網總經理洪光鈞分析，這次臉書個資外洩與一般駭客入侵手法不同，主要是用戶下載APP、也取得同意。他建議用戶以四種方式自保：第一是安裝軟體時有關廠商宣告文字，即便落落長也要看完，不要馬上同意授權存取資料；二是對於有特定目的的APP，例如心理測驗、性向測驗等，不要安裝非必要或來路不明的APP；三是沒用的APP就關掉或移除；四是平常就把ＧＰＳ定位關掉，不給其他APP使用，也有助於降低個資外洩風險。