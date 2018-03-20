純網銀3挑戰 美法規最完備

2018-03-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國、日本、英國、中國等國純網銀早已上路，但提到純網銀面臨的網路安全（駭客侵入帳戶）、洗錢防制、消費者保護等三大挑戰，在法規面的完善度，美國是完勝中國。

一九九五年十月十八日，全球首家以網路銀行冠名的美國安全第一網路銀行（ＳＦＮＢ）開始營運，因強調兼顧安全、便利，並打破地理與時間限制，之後美國大型銀行紛紛投入，加速網銀的普及。美國通貨監管局（ＯＣＣ）等監管機構，陸續通過電子資金移轉法、電子通訊隱私法、聯邦電子簽章法等規範，以確保交易的安全。

日本第一家純網銀ＪＮＢ是在二○○○年九月成立，隔年六月SONY銀行、七月I-Bank成立；目前樂天銀行是日本市占率最高的純網銀。日本規定，純網銀資本額不得低於二十億日圓（台幣五．五億元），與一般銀行一樣，受日本金融廳與日本銀行監督。

中國網銀資安屢遭質疑

中國目前有三家純網銀，分別是二○一四年七月成立的騰訊旗下微眾銀行、二○一五年六月成立的阿里巴巴旗下浙江網商銀行，以及去年十一月百度與中信銀行合資成立的百信銀行，主要都是瞄準中小微型企業及一般民眾，但三家純網銀在用戶數據保護、隱私保護等方面屢遭質疑。

南韓也有兩家純網銀，分別是去年五月成立的ＫＴ電信旗下K-Bank，以及去年七月最大即時通訊軟體業者Kakao旗下的Kakao Bank；後者已吸引逾五百萬客戶，但南韓政府為避免財閥勢力過度擴張，規定單一科技公司在金融機構持股不得超過十％；因此有分析師質疑，南韓純網銀很難繼續擴張下去。