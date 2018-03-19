2018-03-19

記者鍾麗華／特稿

陳明通是綠營為數不多的「中國通」。據傳，蔡政府上台後，不少綠營智庫學者被北京列為禁止往來對象，但陳去年在中共十九大後還曾低調赴中交流；而過去也曾與時任中國國台辦主任、現任外長王毅談論兩岸議題。如何運用過去在學界的兩岸交流能量，轉化為兩岸官方交流，是陳明通的新挑戰。

學界出身的「阿通師」陳明通，在二○○八年政黨輪替後卸下官職，返回台大任教。這十年間，他積極穿梭兩岸，幾乎每年都會到廈門學術交流，也常低調赴北京閉門座談，在中國人脈厚實，和北京對台圈子還可彼此通氣。雖然如此，陳在兩岸事務領域上，思慮靈活彈性，卻又能堅持立場。

陳明通二○一五年曾在一場研討會透露，他與王毅談論兩岸議題時，要求中國正視「中華民國」。陳認為，當與中國官員提及中華民國，對方常無法應對。台灣藍綠無法和解，是讓中共分化、各個擊破的原因，藍綠若能分進合擊，一起打「中華民國牌」，將讓北京難以應付。

在蔡英文當選總統前，陳明通在台大國發所中國大陸研究中心成立「兩岸談判」研究團隊，陳去年在一場研討會表示，兩岸未來談判的基礎就是「守恆」；官方交流因北京堅持「九二共識」而中斷，若雙方已經認知到，因為一個名詞而使雙方陷入僵持且會相互傷害，這就是談判的契機。

陳明通去年十月於「兩岸交流三十年研討會」，以「納許動態均衡（Nash equilibrium）」詮釋蔡政府「維持現狀」政策，認為兩岸應跳脫以往「扈從」或「抗衡」的舊思維，尋求在美中台的三方賽局「平衡」；他並認為，只要台灣守住這個平衡，不要出狀況，未來卅年就不會有顛覆性的改變。

不過，「陳教授」去年分析的兩岸情勢，在中國國家主席習近平任期延長，且北京強勢祭出對台三十一項措施後，已有所轉變，「陳主委」如何在新局中找出兩岸的「平衡」，同時精準執行蔡總統強化台灣主體、台灣價值的兩岸政策，是他上任後的重大考驗。