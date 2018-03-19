巧！陳明通、劉結一 今同日上任

2018-03-19

台、中兩岸事務主帥走馬換將 雙方如何交手受關注

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會新任主委陳明通今天上任，巧合的是，中國人大會議今天議程是決定國務副總理、國務委員與各部委人選，按照慣例，也會宣布國台辦人事，預計將由劉結一接國台辦主任，而宣布後劉就算正式接任。

知情人士指出，兩岸主管官員同時到任並非刻意安排的結果，陳明通是因為台大國發所借調程序，才在今天上任，但如此的「巧合」，除讓人期待兩岸會有新人、新政、新氣象，外界也關注對中與對台事務執行團隊兩位新主帥的未來交鋒。

陳明通掌陸委會 可望「無縫接軌」

陸委會新任主委交接典禮由行政院政務委員羅秉成監交。據了解，陳明通上任後第一件事，將聽取中國對台三十一項措施的相關簡報與最新政策措施、輿情動態等，而陳明通明、後天也將到立法院會與內政委員會備詢。知情人士指出，陳明通擔任過陸委會主委與副主委，對兩岸事務相當熟悉，對政府政策也能掌握，相信必能「無縫接軌」。

若無意外，中國今也會宣布國台辦人事，劉結一將正式接任國台辦主任。事實上，在去年十月中共十九大開幕前，劉結一突被空降至國台辦，成排名最高的副主任，且被註明為「正部長級」，當時外界便推測劉將取代張志軍。劉結一在中國外交部任職多年，曾是中國常駐聯合國代表，駐美四年多。過去國台辦主任沒人有駐美經驗。

至於原任中國國台辦主任張志軍先前被選為全國人大代表，隸屬福建省代表團，他昨在全國人大會議上，以二九四五票贊成、八票反對，另有兩票棄權的結果，當選人大常委。確定在卸除國台辦職務後，轉職人大。張志軍二月出席台商活動時表示，不論在什麼樣的崗位，會繼續關注、關心、支持對台工作。

在海陸兩會方面，府院方面已內定剛卸任陸委會主委的張小月為海基會董事長，而現任董事長田弘茂已完成階段性任務，海基會將於本月廿七日召開臨時董監事聯席會議，通過這項人事案。張小月也將成為首位女性海基會董事長。

至於中國海協會，由於其屬社團法人，相關人事並不是隨著「兩會」換屆，而是透過召開理事會改選，一般時程多是四月底到六月初，理事會雖為三年任期制，但可以連任，現任海協會長陳德銘是在二○一三年四月二十六日接任，不過，他並未連任政協委員，外界預期他繼續留任原職可能性不高。