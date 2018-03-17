近1成上班族 有大腸瘜肉

2018-03-17

〔記者林惠琴／台北報導〕患有大腸瘜肉切勿掉以輕心，以免演變為大腸癌！

5年內可能變大腸癌

台灣癌症基金會利用網路針對二五六五位二十五至五十九歲上班族進行「大腸瘜肉問題與生活聚落調查」，結果七．六％（一九四位）曾經發現大腸瘜肉。醫師表示，大腸瘜肉五年內可能演變成大腸癌，飲食不定時定量、工時長、熬夜晚睡、久坐不動等生活型態族群，要特別當心。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘表示，此次調查發現，患大腸瘜肉者，高達五十五．二％用餐時間不固定，且六十．八％愛到路邊攤、夜市覓食，家中自行煮食僅三十三．五％。

工時長者也要注意，賴基銘解釋，患大腸瘜肉者，九十．二％每週工時超過四十小時，要經常加班比率為五十五．二％，較未患大腸瘜肉者高二十．五％。

90％工時長 70％熬夜

此外，高達七十．六％有大腸瘜肉者習慣熬夜晚睡，較未患大腸瘜肉者高十三．三％；未睡滿六小時達到六十六．五％；同時熬夜上網、看電視占比為七十三．七％；看午夜場電影、吃消夜分別各以二十六．三％居次。

賴基銘強調，國際研究顯示，腸道菌相的平衡有助於抑制大腸癌的發生，飲食、睡眠、工作過勞，可能間接影響腸道菌相分布。

賴基銘說明，大腸癌已連續十年位居國人十大癌症新增人數首位，雖然高峰族群為六十歲以上，但有年輕化趨勢，四十歲以下因為不正常的生活作息，在二○○五年至二○一五年之間成長一．五倍。

三十四歲理財專員許小姐，長期拚業績，吃飯隨便吃，有痔瘡或便秘也不在意，下班也會熬夜去看午夜場電影紓壓，年紀輕輕就確診大腸瘜肉。

40～49歲 高發生族群

賴基銘強調，大腸瘜肉為大腸癌前身，可能五年內，最快一、兩年就會演變成大腸癌，但往往無明顯症狀，四十至四十九歲是高發生年齡族群，提醒四十歲以上、最好每年要做一次糞便潛血檢查，建議有瘜肉要趕快切除，若形狀太扁平小於○．五公分，則可先追蹤半年到一年，待可切除時再切。台灣營養基金會執行長吳映蓉則建議，養成飲食均衡、用餐定時，減少高油烹煮與紅肉的攝取，多吃蔬果為宜。