新證據直指違法事實／立委要管出面說清楚 別神隱

2018-03-17

〔記者曾韋禎、施曉光／台北報導〕台大校長當選人管中閔疑在中國兼職卻未揭露，民進黨立委質疑，管應揭露而未揭露，必須說清楚；國民黨立委柯志恩認為應回歸台大作業細則，不應每每丟出一項新資訊又要無限上綱。

廈門大學王亞南經濟研究院證實，管中閔確實在該校授課，並從二○○五年研究院創始就在。廈大招生簡章也明確將管列為師資，不僅被聘為兼職教師，並擔任博士生導師。

民進黨立委吳思瑤指出，就管中閔個人，他確實沒揭露相關資訊；他必須說清楚到底有無在中國授課？授課的方式是什麼？只是被掛名？管不應迴避。

她坦言，這是一項新證據，若真有兼課事實，可能違反現行的法規，最後一定會關係到其當選資格。

赴中交流多 教部應明確定義

吳思瑤認為，管中閔兼職不會是個案，愈來愈多學校鼓勵赴中交流，教育部應盤點現行的所有法規、要點、事項，明確定義何謂交流、短期；否則中國對台三十一項對策灑下來，一定會更綿密地全面接觸台灣各個學門，創造出更多模糊空間。

民進黨立委張廖萬堅也說，近年來的ＥＭＢＡ在職生進修專班課，中國、台灣商學院教授互訪頻繁，任講座教授的狀況非常普遍，教育部應該釐清各種樣態，避免再產生爭議。

他指出，管中閔過去曾擔任中研院經濟所長，這是學研單位，更不應有赴中兼職的行為。管應具體說明，不要每次被質疑都要躲起來裝委屈。

藍委替管喊冤「天啊！又來了」

柯志恩表示，大學之間的短期交流並不違法；縱使廈門大學是這樣刊登，我方也要查清管中閔的實質授課樣貌為何，是否接受對方的長期聘約。若是台大作業細則有規範揭露相關兼課，管沒揭露就不對；若沒規範的話，管身為被推薦人，就連中研院也不清楚，卻要拿十幾年前的事來質疑，未免有無限上綱之嫌，現在拋出這個議題，直覺就是「天啊！又來了」。