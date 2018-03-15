川普開火 全球貿易陷三險境

2018-03-15

報復恐升級、弱化WTO功能及爭端機制無法運作

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《經濟學人》雜誌報導，基於規則的全球貿易體系陷入嚴重危機，美國總統川普課徵鋼鋁關稅的威脅只是開始，還面臨報復升級、世貿組織（WTO）功能弱化、以及爭端解決機制無法運轉的危險。

報導指出，川普對進口鋼鋁課徵二十五％和十％關稅，鋼鐵進口僅占去年美國二．四兆美元進口的二％，稅收也僅占去年美國GDP（國內生產毛額）的○．二％，但這種保護主義措施，將使二次大戰結束以來建立的全球貿易體系陷入危機。

報導表示，第一個危機是報復可能升級。歐盟表示將對美國的威士忌酒、哈雷機車等進口產品進行報復後，川普也放話要對歐洲進口車課徵關稅。

第二個危機是，川普基於國家安全而課鋼鋁關稅，但又說加拿大和墨西哥暫時豁免，條件是兩國在北美自由貿易協定（NAFTA）談判中得讓步，顯示美國基於國安而課稅根本是「假」，只是為了提高談判籌碼；這為其他國家樹立依樣畫葫蘆的先例，一旦指控他國實施保護主義，並予以報復的案件增加，WTO的爭端解決機制可能根本無力處理。

由於WTO杜哈回合談判始終無結果，要求改革的聲浪高漲，但WTO的運作始終跟不上經濟變遷。例如，富有的市場導向國家所擬定的WTO規則，一直無法監督中國這種國家資本主義；中國給予自家業者的補貼，則是導致全球工業金屬產能過剩的主因，也使中國成為眾矢之的。

報導指出，如果美國採取重商主義貿易政策，藐視全球貿易體系，其他國家可能效法；這可能不會導致WTO立即瓦解，卻將逐漸腐蝕全球化經濟依賴的一個重要基礎，屆時全球都會蒙受其害。