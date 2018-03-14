「賜死」雙通併 實為防堵中國

2018-03-14

護美5G關鍵技術 杜絕華為稱霸可能

編譯楊芙宜／特稿

歷經四個月拉扯，總部在新加坡的網通設備大廠博通（Broadcom）敵意收購行動晶片鉅子高通（Qualcomm）案，在美國白宮祭出國安理由的尚方寶劍後落幕；即使博通堅稱「徹頭徹尾是家美國公司」、大部分營運管理都在美國，仍無法改變川普政府保護美國高科技敏感產業、杜絕中國華為稱霸5G通訊的認定：高通為美國掌握新一代5G領先者，博通和「第三方外國實體」間關係，讓該收購案存在高通技術流落外人之手的風險。

川普採納美國外來投資委員會（CFIUS）的建議，拉高至美中戰略產業發展對抗的思路相當清晰。CFIUS函文表面上在講博通過去削減成本的紀錄，可能使高通被收購後研發創新和競爭力受抑制；實際上透露美中高科技產業競爭已至「水火不容」階段，華為就是高通技術發展的最強大對手。

川普藉著下令否決買賣方尚未達成協議的交易，並完全擋住博通未來可能嘗試收購高通的不同方式，目的在釋出「半導體關鍵技術永遠不賣」的強烈訊息；不論哪一個中國買家，想要抄捷徑買敏感專利技術，想都別想。華府智庫戰略暨國際研究中心貿易專家甘思德（Scott Kennedy）說，這決定本身就是一個「美國半導體公司都不賣」的大招牌。

當前美中半導體競爭核心，就在搶5G應用的技術高地；美國國安審查範圍日益擴大，日漸擺在可能涉及中國的任何併購交易。

專利研調機構LexInnova估計，高通在開發下一代5G無線通訊技術上領先、掌握十五％全球5G標準必要專利，諾基亞占十一％、華為等中國業者占十％。許多智慧手機廠都在巴望高通今年擬推出的5G晶片組，好讓5G智慧手機明年上市。

川普劍指素行不良的中資，未來可能透過私募管道收購博通對高通的持股，欲提早阻絕敵人於境外，這也是博通被挑剔商業意向和「第三方」實體關係的主因。美國五角大廈官員就明言，一旦「雙通併」成功，不出十年，可能實際上只剩一家業者在5G相關技術占優勢，那就是華為，屆時美國電信營運商將只能採購華為設備，使美國國安面臨直接威嚇。