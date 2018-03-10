川金會／川普接招應邀 幕僚事後才知

2018-03-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普接受北韓領導人金正恩的會面邀請，此決定來得突然，川普的外交團隊事前毫無所悉，白宮幕僚群也感到措手不及。在川普出此險招後，現在美國官員得忙著籌組團隊，落實這場具歷史意義的峰會，也得訂出可行的策略，在峰會上與北韓交手。

擅做決定 又跳過提勒森

白宮幕僚群八日上班時已為川普簽署開徵鋼鋁關稅做好準備；但他們沒想到，還有這件驚天動地的大事等待他們處理。在南韓宣布這項消息前數小時，國務院還淡化兩國短期內會談的可能性。正在非洲訪問的美國國務卿提勒森說，「條件是否成熟都還不知道，更別說談判，還早得很」。這種執政團隊中缺乏協調，反映川普政府在對北韓外交上一貫的訊息混亂。

提勒森九日得知消息後說，「這是總統自己做的決定」，他已與川普通話，「我想總統的判斷是時機已經成熟。」他說，金正恩如此「主動」，令美國感到驚訝，這也強烈顯示金正恩「不僅有意願，也真的想要談」，會談將花「好幾週」安排。

川普逗記者 說有重大宣布

川普八日行程表上原本沒安排會晤南韓代表團，不過，韓方與白宮國家安全顧問麥馬斯特會晤後，即獲川普接見，川普在會中很快就決定接受金正恩的邀請。

如此重大決定，連川普自己也忍不住在會後短暫進入白宮記者室。這是他上任後首次踏進記者室，他站在半開的門邊向記者說，「南韓將在七點有重大宣布」；數小時前川普才簽署的美國開徵鋼鋁關稅，也與南韓有關，記者追問︰「關於哪方面？」川普說「大事，北韓」，然後咧嘴而笑，賣足了關子。

白宮得在對談判毫無事先準備，以及外交團隊人手不足、駐南韓大使及接替即將退休的北韓事務特使尹汝尚人選尚未著落之際，辦好這場史無前例的峰會，預料曾有北韓事務經驗的亞太事務代理助理國務卿董雲裳、韓國事務辦公室主任蘭柏特（Mark Lambert）等人將肩負重任，後者曾參與六方會談，現在負責「紐約管道」，即美國與北韓駐聯合國使節團之間的聯絡；白宮也可能聘請外部賢才領軍，如柯林頓時期就由前國防部長裴利代表與平壤會談。