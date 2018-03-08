近9成美商 促勞基法再鬆綁

2018-03-08

〔記者羅倩宜、李欣芳／台北報導〕台北美國商會昨日公布「二○一八商業景氣調查」，逾半數美商對今年及未來三年台灣經濟展望有信心，但有近九成美商會員認為勞基法仍缺乏彈性、應再修訂；且有八十四％擔憂電力不足，五十八％不滿政府在制定法規時不重視企業需求。

行政院發言人徐國勇表示，行政院長賴清德已宣示，二○一九年後要達到每年備用容量率十五％、備轉容量率十％的供電目標，因此電力會有餘裕，請大家放心投資台灣。勞基法再增彈性方面，政院已聽到美國商會的聲音，這也是國內一些企業的意見。

這份調查顯示，五十五％商會成員對今年整體經濟展望有信心，過半對未來三年有信心；對自家企業營運是否樂觀？近八十一％表示對今年成長很樂觀，七十九％對未來三年樂觀，有近四十％希望今年增聘員工。

84％擔憂電力供應不足

商會執行長傅維廉表示，國內投資條件尚有多項欠缺，近半數受訪美商認為勞基法仍缺乏彈性、八十四％擔憂電力供應不足、五十八％不滿政府在制定法規時不重視企業的意見。

即使勞基法修法已上路，但五十七．五九％會員認為彈性不夠，「強烈同意」進一步修法，以便讓管理階層及專業人士不受工時等僵化條文限制；另有三十一．四一％會員「有些同意」再修法，加起來達八十九％。

美國商會指出，勞基法八十四條之一雖提供彈性給高階及專業人士，但把關仍太過嚴格而難以適用；法令限制每日工時最多十二小時，但律師要開庭，有時偵訊到半夜，不能中途就下班；律師事務所法務人員薪資相當高，應屬於責任制。

針對勞基法再修法，五十．二六％認為政府並沒有在事前跟利害關係人（企業、勞工等）充分溝通；至於勞基法是否提供足夠彈性？僅約兩成認為有，四十九．二一％認為沒有。

美國商會會長章錦華強調，受訪會員很期待台灣提升競爭力、持續發展創新，美商會員也會努力與政府及本土產業合作。

這份調查收集一九八家會員企業的意見，占商會會員總數五十一．三％，調查時間為今年一月十日到二月二十三日。