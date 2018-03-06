陳美伶:大環境弄好 自然就會有魚進來

2018-03-06

惠台措施過半是舊的 台灣要有自信

〔記者陳梅英／台北報導〕中國祭出卅一項「惠台」措施，以糖衣砲彈對台吸金及吸才。國發會主委陳美伶昨表示，陸委會已經檢視過，這卅一項措施一半以上是舊的，大家不用過於擔心，人才流動在全球化時代已是趨勢，我們應該要壯大自己、對自己有信心。

正盤點現有措施 做補強

陳美伶說，針對中國的惠台政策，行政院副院長施俊吉近期內將召開專案小組會議，提出因應對策，國發會正在盤點現有措施，看有哪些可以加強的，就會在專案會議中提出討論；她認為，最重要的還是要先把大環境弄好，「池塘建好、清乾淨，自然就會有魚進來」。

陳美伶指出，去年行政院長賴清德上任後，以壯大台灣、振興經濟為施政主軸，積極排除企業投資的五缺障礙，打造台灣友善投資環境；國發會日前也提出優化新創事業投資環境行動方案，從資金、人才等著手，這些都是留下人才，並向全世界攬才的工具。

陳美伶認為，全世界都在競逐人才，人才流動已是趨勢，台灣不必太過擔心害怕，「要壯大自己、對自己有信心」，台灣就會持續往前進，且台灣的民主、開放將會是對外攬才最大優勢；另從主計總處已發表數據來看，台灣平均薪資扣除保險後近新台幣四萬元，顯見政府把施政重點放在拚經濟，改善低薪上已有成效，政府會繼續努力，遇到問題就解決問題，並提出有效方法。

國發會昨舉行「外國專業人才延攬及僱用法」宣導說明會，邀請歐商、美商、日商等各外國商會及國內工商團體參加；國發會與各部會依業務區分就專法中的就業金卡、八大外國特定專業人才資格條件，以及短期補習班教師、藝術工作者與外國教師工作許可、租稅優惠等新措施進行說明並釋疑。

陳美伶強調，台灣過去延攬外國專業人才的法規過於保守、僵化，面對一個數位經濟時代，台灣必須與時俱進、往前邁進；新政府上任後，提出這部外人攬才專法，就是盼透過法規鬆綁，打造台灣成為一個友善外人工作、居留的環境，希望吸引更多優秀外國人來台灣就業與生活。