西部紅害！台電燃煤電廠 全面自主降載

2018-03-04

〔記者林菁樺、蔡亞樺、魏瑾筠、王秀亭、張存薇、劉力仁／綜合報導〕全台天空灰濛濛！燈節、蜂炮等節慶活動加上大氣擴散條件不佳，台灣空氣品質拉警報，為減緩空污問題，台電昨實施電廠自主降載，包括北、中、南等燃煤電廠，二十四小時之內降載（包括歲修）共八一八萬瓩，僅次於跨年夜，台電的燃煤資優生機組，林口電廠也配合降載二十萬瓩，較為罕見。

燃煤資優生林口電廠 罕見配合降載

全台昨日空氣品質糟，台電從北到南的所有燃煤電廠無一倖免，全數配合降載。據台電資料，協和昨實施降載三次、三二七萬瓩，中火降載三次、三四六萬瓩，林口降載兩次、二十萬瓩，興達降兩次、一二五萬瓩，總計自主降載量八一八萬瓩，僅次於跨年元旦假期。

其中，林口的超超臨界燃煤機組，因高效率低排放，是台電眼中的環保資優生機組，昨也罕見降載；台電解釋，主要是北部三分之一以上測站達到環保署的一級預警，因此林口也配合降載。

台電昨備轉容量率僅七．一％，供電燈號呈現黃燈，是近一個月假日的低點，就假日動輒達十％的標準而言，昨日備轉容量率算是偏低。

台電說明，因為大潭電廠有五部機組配合中油管路維修，導致發電量限縮，只能提供平常的二到五成電力，這是很久以前就排定好的修護計畫，而空污降載則是突發性狀況；兩項因素讓備轉容量率偏低，但整體電力調度仍在掌握中，系統安全無虞。

環團質疑中火降載數字灌水

主婦聯盟台中分會副會長許心欣批評，環保署宣稱今天中火將降載一百廿六萬瓩中，竟包含歲修的一一○萬瓩，等於實際降載十六萬瓩，這是用話術欺騙民眾。環保署空保處處長蔡鴻德表示，環保署協調電廠於秋冬空氣品質較差的季節歲修，對外資訊也都講清楚是「歲修」，並無欺騙之意。

台北燈節遊行 緊急發放上萬口罩

除了燃煤電廠降載，昨天各地方政府也紛紛加強污染防制作業，台北燈節重頭戲踩街大遊行登場，台北市觀光傳播局特別提醒民眾自備口罩做好防護，同時商請北市衛生局提供上萬個口罩，供民眾免費索取。

桃園燈節倒數第二天，市民李先生說：「有收到市府LINE帳號發出的警戒訊息，怕空氣不好影響小孩，外出賞燈有讓小孩戴口罩。」桃園環保局也啟動應變機制，通知排放量前五十％的卅六家工廠，加強防制設備操作及檢視是否異常。

台中市環境保護局除通知前一百大工地加強污染防制作業，也通知前卅大固定污染源進行減排及自主管理。

台東市元宵遶境二日晚間進入最高潮，遶境街道鞭炮聲四起、煙塵瀰漫，據環保署空氣品質監測，台東市前晚七時的空氣品質指標（ＡＱＩ）達到對敏感族群不健康的橘色等級，八時至紅害等級，環保局也立刻啟動相關應變機制。