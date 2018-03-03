台辦、港澳辦合併 學者：兩岸關係倒退

2018-03-03

〔記者施曉光／台北報導〕外傳中國國務院台灣辦公室與港澳事務辦公室將合併，中山大學中國與亞太區域研究所所長林文程昨受訪表示，希望這不是事實，因為國台辦當年成立背景是要與台灣的陸委會互為對口及服務台胞，如果台辦與港澳辦合併，等於是兩岸關係的倒退，並降低對台工作的重要性。

降低對台工作重要性

過去北京方面口口聲聲重視對台工作，此一作法是否相互違背？林文程說，「沒錯」，台辦與港澳辦的合併，其實是讓對台工作的重要性下降與倒退，「北京說一套做一套」，雖稱重視兩岸關係，還要給予台灣人國民待遇，卻要與港澳辦合併，這是反其道而行。

淡江大學國際關係與戰略研究所教授翁明賢則認為，台辦與港澳辦合併，某種程度上是中共精簡高層、充實組織架構，讓整體台港澳工作有一致性，也顯示中國對台政策將聚焦在「一國兩制」的思考下，相關人士運作也能更加整合，自從台灣發生太陽花學運、香港發生雨傘革命後，中國要打擊的對象已從過去的台獨再增港獨，台港澳辦公室的整合可以發揮統合能量、相互協助的效果。

翁明賢並警告，如此將影響台灣在香港、澳門的相關單位工作推動，對於未來兩岸關係勢必有影響，值得進一步觀察。

至於中國此舉是否在刻意矮化台灣？翁明賢說，中國向來以「一國兩制」政策對台，所以不足為怪，這也可能是把對港、澳實施「一國兩制」的成果經驗，運用到台灣。他並提醒，中國最近推出卅一項惠台措施，直接爭取台灣民心，才是真正的麻煩，如果未來中國大陸某些地區提供台灣民眾生活發展，可能反而會形成新的「一國兩區」，政府當局應該正視此一問題。

林文程指出，台辦與港澳辦的合併，究其政治意涵可能就是因為港獨聲音已經起來，加上台、港關係愈來愈密切，香港移民台灣人數愈來愈多，且台、港問題在本質上都適用「一國兩制」，才會被合併一起處理，這在內部協調或思考時也能有一致看法。