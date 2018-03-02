台灣半導體要小心！中國「大基金」再募9200億

2018-03-02

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博引述知情人士透露，中國「國家集成電路（即積體電路）產業投資基金」（簡稱「大基金」）計畫籌措第二輪二千億元人民幣（約九千兩百億台幣）資金，投資自家半導體公司，希望加速達到建立世界級半導體產業的目標；若以第一期規模一千四百億元人民幣計算，第二輪資金到位後規模達三千四百億元人民幣，等於是膨脹逾二．四倍。

「大基金」是在二○一四年設立，第一輪資金規模約一千四百億元人民幣，在帶動中國半導體投資和戰略上扮演重要角色。「大基金」目前正與先前曾出資的中國中央、地方政府機構和國有企業洽商籌措第二輪資金，規模上看二千億元人民幣。

「大基金」將利用第二輪資金，投資處理器設計和製造、晶片封裝測試等部門，有利於電訊設備龍頭廠的華為和中興通訊，以及紫光集團等半導體業者；消息人士指出，第一輪資金已撥給逾廿家上市公司，包括中興通訊和中芯國際。

中國每年進口近二千億美元半導體，因擔心大量進口會傷害國家安全和本土科技部門的發展，試圖降低對進口的依賴；中國希望在未來十年動用約一千五百億美元，在半導體的製造和設計方面達到領先地位，美國產業主管和官員已多次警告，此舉可能傷害美國利益。

儘管中國官員坦承，希望在半導體產業達到關鍵地位的野心可能有點不切實際，但仍一直設法降低對進口半導體的依賴；而在中國加大國內半導體投資力道之際，外國政府也加強監督中國企業的併購活動。

美國總統川普去年九月就以國家安全為由，封殺中資私募基金的峽谷橋樑資本夥伴公司併購萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）；美國外商投資委員會今年二月下旬，也封殺中國半導體投資基金湖北鑫炎收購半導體測試公司Xcerra的交易案。

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紫光集團