新聞分析》習近平戰略

2018-03-01

記者鄒景雯／特稿

二二八這一天，中國國台辦主動公布了所謂的卅一項惠台措施，針對性、全面性、計畫性地，提出了中共十九大之後的對台戰略執行方案。這套匯總中國國家發改委等廿九個部門共識的辦法，標榜「國民待遇」出台，虛實尚待觀察，但有一點絕對不能否認，中方謀台工作實在非常用心，沒有一刻稍有懈怠，儘管二○四九（第二個一百年）這個時間表，好似仍遠在天邊。

一個集國家之力推出的優惠，既是將台灣政府與台灣人民「分開看待」，也是把「內外有別」的適用差距給統一起來，其實它的思考方式，與一九八一年俗稱「葉九條」的邏輯是一貫的，就是「和平統一」的具體實踐，不攻打你們（這是武力統一，有美國在，一時也打不下來），於是就收買你們，卅七年來，一以貫之。例如當年甚至提出：台灣地方財政若有困難，可由中央政府酌予補助的「醒目」建議。只是，習近平時代進一步把許多籠統的概念，落實為積極吸引台資與台胞前進中國的細項步驟，因此也更具「攻勢」，最起碼在文宣上，是有震懾效果。

那麼該怎麼準確面對這促進經濟文化交流的若干措施？一個最務實的方法就是，中國官僚體系既然盤點出卅一項政策好處，希望對台產生「分而治之」的影響，它的出招要有效，必然是其條件給的比台灣為佳，如果條件不如台灣，或是好不了太多，當然就是誘因不足，也將起不了太大作用。因此，蔡英文總統率領的國安團隊，應該將這套措施分發各相關部會，逐條進行兩岸條件評比的檢視，如果台灣的條件不如人時，這個部分當然就要提出相應的改善辦法，來降低中國的政策效果。

微觀這些對台措施，部分是有擴大吸引力之勢，不宜小覷，例如過去對岸的國家「千人計畫」與「萬人計畫」，主要是針對「海外」高專人士而來，台籍人士並不在列，這次則適用到了台灣人。台灣近廿年的教育改革，發生了很大的學用落差問題，流浪博士的議題，討論到怵目驚心；或者是國內學者待遇普遍不高，並且受到年金改革的衝擊，形同雪上加霜，如果對岸又以政治目的出發，其胃納量絕對可以想像。

更重要的是，總的來看中國的決策模式，這種經濟國家主義，在對民主小國進行恣意行動時，台灣民選政府對於「衝著你來」的意識覺醒有多大？蔡總統除了自己信任的核心成員之外，外部有沒有糾集、或有多大的「台灣隊」在共同面對習近平的挑戰？最近高科技業界不斷反映受到中國挖角威脅，尋求政府政策防堵時，身邊分勞的是不是依舊是文官的窄視格局，以為一隻指頭可以堵住漏水？這是一個很現成的對照組，可以見微知著。

中國開春出了第一手，我們等待蔡英文戰略順勢而起。