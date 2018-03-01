紀念228》柯文哲籲和平對話 化解衝突

2018-03-01

〔記者鄭鴻達、沈佩瑤、鄭鴻達／台北報導〕二二八事件七十一週年，台北市長柯文哲昨出席中樞紀念儀式時致詞指出，他近期與諾貝爾和平獎得主華勒沙、梅沙悟德．荷穆達尼兩人進行對話，他問如何透過轉型正義化解內部衝突，都獲得「和平對話」的答案。

柯文哲表示，二二八事件對家屬造成的傷痛不言而喻，他也對此段傷痛、歷史特別有感觸，盼能共同面對歷史真相和平對話，才能避免未來再發生同樣的錯誤，也才能處理現在的共同問題，走向彼此共同的未來。

柯文哲說，他近期與兩位諾貝爾和平獎得主，包含領導波蘭團結工聯推翻共產黨政府的華勒沙，以及協助突尼西亞在茉莉花革命後，成功轉型為民主國家的梅沙悟德．荷穆達尼對話，問兩位如何透過轉型正義，化解內部衝突，兩位的答案都相同，即為「和平對話」。

柯文哲指出，二二八事件受害者、加害者都已過世，受害者後代心中有傷痛、加害者後代心中有陰影，「促進轉型正義條例」完成立法，揭露事件真相是當務之急，期望所有資料儘速完全公開，並動員所有單位研究調查。

二二八受難者家屬代表林黎彩則指出，二二八紀念碑於一九九五年落成，前總統李登輝首度以總統身分，代表國家向受難者及其家屬道歉，但她選擇在一旁的音樂台抗議，理由是此紀念碑及紀念公園如此有代表性，卻僅占地四百多平方公尺，蔣介石是二二八事件元凶，卻用占地如此大的中正紀念堂紀念元凶，對事件受難者是莫大侮辱。

林黎彩說，雖如今已證實蔣介石是二二八事件元凶，但未見政府對元凶及加害者幫凶有什麼動作。她呼籲總統蔡英文能將權力下放給行政院促進轉型正義委員會，因為盤根錯節七十餘年，要做轉型正義沒這麼簡單。