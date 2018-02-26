國健署問卷調查 估5萬中學生吸電子煙

2018-02-26

〔記者吳亮儀、林惠琴、吳欣恬／台北報導〕根據國民健康署最新吸食率統計，超過五萬兩千名國、高中學生吸食電子煙，約佔二．五％到四．五％，比成年人○．五％高出太多。國健署長王英偉指出，電子煙是一般菸的入門磚，青少年若曾在兩年內用過電子煙，未來吸食紙菸、變成癮君子的機率，高出沒有吸過電子煙青少年五倍。因此繼香菸後，衛福部將菸害防制重心放在預防青少年使用電子煙。

未來吸菸成癮機率高出5倍

根據董氏基金會統計接獲民眾檢舉電子煙的案件數，二○一一年為卅九件，二○一五年暴增為六二三一件，去年是四七七五件，可以看出電子煙在國內快速崛起的情況。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）曾委託「美國國家科學、工程與醫學學院」對電子煙進行研究，發現電子煙含有尼古丁會造成使用者成癮，使用電子煙的青少年日後吸菸的比例會大幅提高。

戒菸有許多更有效的替代療法

衛福部長陳時中說明，將電子煙納入菸害防制法，是為了避免未來吸菸人口年齡下降。且我國管理方向採菸品、藥品雙軌並行，也就是產品部分以戒菸藥品管理方式規範，業者須向食品藥物管理署申請藥證，通過後可合法販售。但就吸食行為，以菸害防制相關辦法管理。不過，陳時中坦言，「就算申請可能難通過」，因為藥品須有療效，雖電子煙業者宣稱可幫助戒菸，但目前沒有研究實證。

王英偉表示，雖然英國有研究發現電子煙可輔助戒菸，但全球相關實證不多，基於維護青少年的健康，以及戒菸有其他更具實證、更有效的替代療法，像是於醫院、診所或藥局可取得的貼片、口嚼錠等，因此就算電子煙真的有輔助戒菸成效，但台灣應該暫時沒有開放的必要性。

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