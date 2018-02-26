中國打壓 我取消模里西斯美食活動

2018-02-26

〔記者吳欣恬、呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕客委會在模里西斯舉辦的「客家美食週」活動遭中國打壓，客委會昨召開記者會表達嚴正抗議與譴責，並正式宣布取消原訂二月廿八日至三月七日在模里西斯的所有文化交流行程。

客委會批中國粗暴

客委會副主委楊長鎮說，模里西斯的活動是在私人商業場合舉辦的民間文化交流活動，不涉及政治，中國堅壁清野、打巷戰，令人驚訝於中國打壓的無所不用其極，連民間文化交流都要阻擋，難以想像。他坦言，過去前往其他國家進行客家文化交流時，也遇過中國打壓，但沒碰過這麼粗暴的。

我方斥中國外交部門要負責

外交部昨罕見地嚴厲譴責中國行為，已造成台灣人民的反感，兩岸關係越來越遠，「中國外交部門要負最大責任」。陸委會也強調，近兩年來對岸無視我方持續釋出的善意，對台施壓無所不用其極，不僅威脅我生存權利、嚴重傷害台灣民眾感情，更是對台海及區域和平穩定的破壞與挑釁。

楊長鎮表示，去年起由知名客家國廚邱寶郎率領的「客家行動灶下團」，藉由客家美食在海外巡迴推展台灣客家文化，今年在南非和模里西斯的活動之後，六月和八月也將分別前往南美洲和歐洲。

楊長鎮說，這次活動文宣印有客委會和僑委會的正式機關名銜和標誌，中國大使館以此為由進行施壓，他強調，客委會用納稅人的錢去國際上宣揚客家文化，「開大門走大路」，機關名銜一定會出現，這在未來的國際文化交流活動中也不會改變。